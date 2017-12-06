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Общество

Продолжительность жизни россиян побила рекорд

Вероника Скворцова. Фото: Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Продолжительность жизни граждан России достигла исторического максимума, составив 72,6 года. Об этом на правительственном часе в рамках пленарного заседания Госдумы 6 декабря сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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"За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума 72,6 года", – сказала Скворцова. По словам министра, с 2005 года она выросла в среднем на 7,2 года. "У мужчин – на 8,6 года, у женщин – на пять лет", – уточнила Скворцова. Стоит отметить, что прошлый рекорд средней продолжительности жизни, установленный в 2015 году, составлял 71,4 года.

Кроме того, отмечается значительное снижение смертности. Так, по туберкулезу – более чем на 17%. В целом за десять месяцев 2017 года смертность уменьшилась на 2% – до 17,5 случая на тысячу человек, привела глава Минздрава данные Росстата.

Рекордно низких показателей достигли материнская и младенческая смертность – на 10,2%, до 5,3 на тысячу родившихся живыми и более чем в два раза, если сравнивать с показателями 2005 года. Материнская смертность снизилась в 2,5 раза – это десять случаев на 100 тысяч по итогам 2016 года. По словам Скворцовой, такие позитивные результаты были достигнуты в том числе за счет развития системы перинатальных центров: в эксплуатацию за последнее время введено 20 новых учреждений, общее их количество в России составило 82.

Вероника Скворцова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Зарплата медиков

Вместе с тем растет и заработная плата представителей медицинской сферы. Так, за пять последних лет средняя зарплата российских врачей увеличилась в полтора раза, отметила Скворцова.

"С 2012 года среднемесячная зарплата врачей, среднего и младшего персонала увеличилась, соответственно, более чем на 48,46 и 75%", – привела данные глава Минздрава.

В настоящее время 85,5% (2,3 миллиона) медработников переведены на "эффективный контракт": при такой системе размер заработной платы зависит от количества и качества услуг, оказываемых населению. Это позволило уменьшить количество регионов с долей окладов ниже 30% от установленного значения. В целом, рассказала министр парламентариям, разница зарплат у специалистов одного профиля и квалификации снизилась в два раза за последние четыре года.

Медицина в селах и моногородах

Другая важная тема выступления Скворцовой в стенах Госдумы – развитие системы медицинского обслуживания на селе. Глава Минздрава отметила, что за последний год дефицит медучреждений в малых населенных пунктах сократился вдвое. Вместе с тем она признала, что в сельской местности до сих пор не хватает 600 медицинских объектов. "Но в январе их не хватало более 1,1 тысячи", – отметила она.

Фото: vk.com/duma

Эффективная мера поддержки здравоохранения на селе – программа "Сельский доктор" – в следующем году будет распространена на моногорода с численностью населения до 50 тысяч. Поможет фельдшерам единовременная выплата, которая составит 500 тысяч рублей. Благодаря реализации программы, подчеркнула министр, на село уже пришли более 26 тысяч врачей.

Зачем маркировать лекарства

Затронула Скворцова и вопрос маркировки лекарств. Запущенный в пилотном режиме соответствующий проект позволил выявить случаи перепродажи и вторичного вброса на рынок препаратов, которые поставляются государством бесплатно в регионы.

По словам руководителя Министерства здравоохранения, это говорит о необходимости маркировки как дорогостоящих лекарств, так и препаратов низкого ценового сегмента. "Растворы, которые вводятся инфузионно, внутривенно. Это дешевый сегмент – до 50 рублей, который вызывает тяжелейшие расстройства пациентов при различных нарушениях", – привела она пример.

Введение маркировки практически не отразится на стоимости препаратов. Скворцова отметила, что даже самый дорогой способ маркировки увеличивает стоимость лекарства лишь на 33-55 копеек. "Мы просчитали это для наших заводов – "Нижфарм", например. Это дает необходимость увеличить стоимость лекарств, если хотят вернуть за три года, на 55 копеек, а если за пять лет – на 33 копейки", – рассказала министр парламентариям.

Фото: vk.com/duma

Эпидемии удалось избежать

С начала эпидемического сезона в России зафиксировано всего 55 случаев заболевания гриппом. По словам Скворцовой, прогнозируемая некоторыми специалистами эпидемия не началась благодаря вакцинации.

"Впервые в этом году от гриппа вакцинированы 64,3 миллиона человек или 44,5% нашего населения", – сказала она.

Ранее Вероника Скворцова приняла участие в международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая прошла 4 декабря в Госдуме. Говоря о ситуации с употреблением запрещенных веществ в нашей стране, она отметила, что в целом в России ситуация лучше, чем во многих других странах.

По ее словам, с 2010 года распространенность наркомании снизилась на 18%. Кроме того, удалось создать единое нормативно-правовое регулирование медицинской помощи наркозависимым. Положительное влияние оказала также замена уголовного наказания для наркоманов возможностью пройти лечение и реабилитацию.

Автор: Иван Поляков6 декабря 2017, 16:54

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