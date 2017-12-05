Госдума встала на защиту животных

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий запрет на осуществление деятельности контактных притравочных станций. С инициативой принятия этого документа выступил спикер палаты Вячеслав Володин.

Законопроект будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании 8 декабря, сообщил после Совета Госдумы ее первый вице-спикер Иван Мельников. "Сегодня будет внесен в Государственную думу законопроект. Суть состоит в том, чтобы ввести запрет на контактные притравочные станции, перевести их на бесконтактные притравочные станции", – сказал депутат.

Вице-спикер пояснил: в законопроекте идет речь о том, что нельзя будет осуществлять деятельность притравочных станций контактным образом. "Можно через сетку, например, или через стекло. Нюхать, визуально что-то делать, но нельзя рвать животного", – отметил парламентарий.

Закон Госдума может принять до конца года. "Законопроект, не является предметом совместного ведения, поэтому при его достаточно хорошей проработке нет никаких запретов на то, чтобы его принять в эту сессию во всех трех чтениях", – сказал депутат.

Притравочные станции – специализированные места, в которых содержатся животные, как дикие, так и домашние. В основном это кролики, лисы, волки, медведи и кошки. На них натравливают собак, таким образом готовя их к охоте.

Такие станции сегодня – одна из жестоких форм ведения бизнеса, связанного с охотой. Подневольные животные часто получают травмы, которые приводят к их смерти. В действующем законодательстве притравочные станции не запрещены, хотя их работа уже неоднократно подвергалось серьезной критике экологов и защитников животных.

