В Новый год закроют Красную площадь

В Москве 31 декабря будет закрыт доступ на Красную площадь. Там Первый канал проведет съемки "Голубого огонька".

"Город никаких мероприятий проводить там не планирует", – цитирует "Интерфакс" руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского. Он добавил, что территория Красной площади относится к ведению комендатуры Кремля.

