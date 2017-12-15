ООО "РСБ-Групп" ответила злопыхателям

В последние на страницах ряда интернет-изданий начата истеричная компания по дискредитации ООО "РСБ-Групп", клевете на ее руководителя и подрыв деловой репутации организации. Ряд лиц из сообщества "Вконтакте" "Группа Наемники | Military News", скрывающихся под псевдонимами, на страницах ряда интернет-изданий льют мегабайты клеветы и сплетен на нашу организация – ООО "РСБ-Групп", и ее руководителя – Криницына Олега Анатольевича.



В распоряжении Dni.ru есть обращение ООО "РСБ-Групп". Публикуем его без купюр.

"Данные личности без родины и флага, готовые воевать хоть за "ИГ" (террористическая организация, запрещенная на территории России) лишь бы платили, мстят нашей организации за отказ отправлять их в "горячие точки" планеты. ООО "РСБ-Групп" – это коммерческая компания, оказывающая свои услуги в зонах повышенного риска, в частности, в зонах ведения боевых действий, высокой террористической угрозы, а также в пиратских районах Индийского и Атлантического океанов.

На главной странице нашего сайта четко сказано: ВНИМАНИЕ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ. РСБ-ГРУПП НЕ ЗАНИМАЕТСЯ НАЕМНИЧЕСТВОМ, НЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЯ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА СТОРОНЕ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ГРУППИРОВОК.

Мы не поддерживаем террористов и преступников, мы берем деньги за нашу работу. ООО "РСБ-Групп" придерживается всех международных законов, конвенций и иных нормативных актов, регулирующих порядок нахождения наших вооруженных сотрудников на территории других государств. И это бесит ряд лиц из сообщества "Вконтакте" "Группа Наемники | Military News" – махровых наемников, преступников по законодательству любой цивилизованной страны.

На телефоны нашей компании поступают десятки звонков от наемников разных мастей когда с просьбами, когда чуть ли не требованиями об отправке их воевать в ту или иную "горячую точку". Наши девушки, отвечающие на телефонные звонки, принимают на себя озлобленные выпады несостоявшихся наемников. ООО "РСБ-Групп" хочет донести до сведения всех заинтересованных лиц – мы не занимаемся наемничеством".