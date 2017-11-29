Геи успешно интегрируют украинцев в НАТО и ЕС

Украинские геи и лесбиянки массово вступают в ряды Вооруженных сил. Как считают западные эксперты, представителями нетрадиционной сексуальной ориентации движет, в первую очередь, надежда изменить отношение общества к их образу жизни.

Представители ЛГБТ-сообщества очень помогли украинской армии в 2014 году. Тогда ВСУ были слабыми и остро нуждались в притоке новобранцев. Желающих было не так уж много, однако дефицит восполнили геи, лесбиянки и трансгендеры.

34-летний представитель меньшинств Андрей Чумаков, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе в рядах ВСУ, рассказал американскому телеканалу NBC, что видел негативное отношение только от пожилых людей, выросших ещё при СССР. А вот на евромайдане зимой 2014 года ситуация была совсем иная – там все относились к его сексуальной ориентации весьма доброжелательно. По мнению героя телепередачи, служба представителей ЛГБТ в армии "поможет Украине сильнее интегрироваться в западный мир и его ценности".

Авторы сюжета, комментируя ситуацию, отмечают: несмотря на высокий уровень гомофобии в украинском обществе и тем более в украинской армии, лица нетрадиционной ориентации активно записываются в ряды ВСУ. Они хотят этим не только помочь своим войскам в Донбассе, но и изменить отношение общества к себе.

К чему приводят усилия ЛБГТ-сообщества привести украинскую армию в НАТО, а Украину – в Евросоюз, не уточняется. Однако показателен пример последней попытки гей-парада в Киеве. В июне 2017-го прошло шествие геев, лесбиянок и трансгендеров в центре украинской столицы. Акция была согласована с властями. Путь параду преградили местные националисты. Несмотря на поддержку полиции, парад завершился, едва начавшись, напоминает Life.ru. Не обошлось и без традиционных в таких случаях потасовок. В частности, наблюдавших за шествием националистов из Белоруссии возмутило то, что один из представителей ЛГБТ-движения развернул белорусский флаг. Применив всю силу убеждения, знамя у гей-активиста отобрали.