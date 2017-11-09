В Москве появятся речные кабриолеты

По Москве-реке весной 2018 года начнут курсировать десять новых речных трамвайчиков-кабриолетов с телескопическими крышами. Их запуск приурочат к чемпионату мира по футболу, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Каждый трамвайчик вместит 44 пассажира. Предполагаемая стоимость поездки составит 500 рублей.
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