На выставке в Москве станцевали голые модели
Изумленные посетители выставки строительных материалов не могли не потянуться за телефонами, когда увидели подготовленный для них танцевальный номер. Несколько девушек в ярких платьях с диадемами на головах водили хороводы. Впрочем, внимание зрителей привлекли не наряды девушек, а тот факт, что платья оставляли их бюсты обнаженными. Грудь девушек ничем не была прикрыта. Видео с целомудренно размытыми интимными местами танцовщиц опубликовал РЕН ТВ.
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