Новый позор Марии Захаровой

1 ноября в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" дипломат заявила, что бен Ладен был с визитом в Белом доме. Таким образом она пыталась доказать свой тезис, что США лоббировали знаменитого террориста. Многие СМИ и эксперты после этого высказывания обвинили ее во лжи. Ни одной фотографии Бен Ладена в Белом доме, как и самой встречи, никогда не существовало. Поздним вечером 2 ноября дипломат ответила на эти обвинения на своей странице в Facebook.

"Мне, безусловно, надо было уточнить: не лично Бен Ладен, а его коллеги, соратники, так сказать. Это моя любимая фотография, которую часто привожу в пример: Рейган в Белом Доме принимает делегацию талибов", – написала Мария Захарова. К своей публикации она приложила фотографию, на которой группа людей в традиционной афганской одежде сидит в кабинете вместе с президентом США Рональдом Рейганом.

Как оказалось, на этом кадре изображены общественные и политические деятели Афганистана, которые не имеют никакого отношение к запрещенной в России террористической организации "Талибану" и Усаме бен Ладену. Пользователи не преминули указать Захаровой на новую ошибку. "Мария, ну как у вас так получается каждый раз, а. Это, разумеется, не "делегация талибов в Белом доме". Просто потому, что никаких талибов в 1983 году не было. Справа от Рейгана местный судья, а крайняя справа — известная активистка за права афганских женщин, которую потом ещё пакистанские спецслужбы арестовывали", – ответили в комментариях Марии.

