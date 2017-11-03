Новый позор Марии Захаровой

Оправдываясь за скандал, произошедший на телевидении, официальный представитель МИДа Мария Захарова допустила еще одну ошибку. Пользователи не отказали себе в удовольствии указать на нее.

1 ноября в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" дипломат заявила, что бен Ладен был с визитом в Белом доме. Таким образом она пыталась доказать свой тезис, что США лоббировали знаменитого террориста. Многие СМИ и эксперты после этого высказывания обвинили ее во лжи. Ни одной фотографии Бен Ладена в Белом доме, как и самой встречи, никогда не существовало. Поздним вечером 2 ноября дипломат ответила на эти обвинения на своей странице в Facebook.

"Мне, безусловно, надо было уточнить: не лично Бен Ладен, а его коллеги, соратники, так сказать. Это моя любимая фотография, которую часто привожу в пример: Рейган в Белом Доме принимает делегацию талибов", – написала Мария Захарова. К своей публикации она приложила фотографию, на которой группа людей в традиционной афганской одежде сидит в кабинете вместе с президентом США Рональдом Рейганом.

Как оказалось, на этом кадре изображены общественные и политические деятели Афганистана, которые не имеют никакого отношение к запрещенной в России террористической организации "Талибану" и Усаме бен Ладену. Пользователи не преминули указать Захаровой на новую ошибку. "Мария, ну как у вас так получается каждый раз, а. Это, разумеется, не "делегация талибов в Белом доме". Просто потому, что никаких талибов в 1983 году не было. Справа от Рейгана местный судья, а крайняя справа — известная активистка за права афганских женщин, которую потом ещё пакистанские спецслужбы арестовывали", – ответили в комментариях Марии.

Отметим, что в тот же день, 2 ноября Захарова своими заявлениями умудрилась спровоцировать еще один скандал. На брифинге, отвечая на вопрос об очередном акте осквернения памятника Советской Армии в Софии она заявила, что этот поступок особенно циничен. Недавно на монументе написали "100 лет правления сионизма".

"В годы Второй мировой войны благодаря нашим воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии и тем самым спасти около 50 тысяч человек от неминуемой гибели. Самое страшное – это даже не факт оскорбления, а то, что нет особого смысла приводить эти данные, потому что люди, занимающиеся осквернением, понятия не имеют о своей истории", – сказала официальный представитель МИДа.

"Когда болгарские граждане стояли на рельсах перед поездами, направляющимися в нацистские лагеря смерти, когда представители нашей политической, экономической и интеллектуальной элиты писали письма протеста в поддержку болгарских евреев и когда высшие иерархи Болгарской православной церкви присоединились к евреям, собравшимся для депортации ... Красная Армия находилась в тысячах километров", – ответили коллеге в МИДе Болгарии.

Напомним, в 1943-ем году на защиту 48 тысяч евреев встала болгарская православная церковь, нескольких политиков и общественных активистов, которые не позволили правительству страны отправить людей в лагеря смерти.