Новый позор Марии Захаровой

Скандальный развод Джигарханяна Конфликт Панина и Галкина Президентские амбиции Собчак Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Пятница 3 ноября
Лента новостей
22:02
ФАС проверит цены на iPhone X
21:47
Сын Майкла Джексона попал в аварию
21:16
Знаменитый голливудский актер умер в 34 года
20:23
На юге Москвы автомобилист сбил трех пешеходов
20:05
Цымбалюк-Романовская прорывается к немытому Джигарханяну
19:26
Убийца извинился за расправу над красавицей-помощницей мэра
18:40
Безумные регионы: буддисты признаны сектой
18:29
В Архангельске доцента отправили под суд за взятки
18:00
В Петербурге мошенник выдавал себя за больного ветерана
17:36
Успехи "Росатома" признаны на Западе
17:33
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае
17:14
В Москве избили директора детского центра
16:58
Ученые: дружба помогает при Альцгеймере
16:56
Маленькая дочь Меньщикова из "Дома-2" попала в больницу
16:51
Российский фигурист установил рекорд на Гран-при в Пекине
16:32
Раскрыт секрет тайных переговоров России и Украины
16:11
В туалете ресторана "Макдоналдс" в Москве ограбили школьницу
16:08
Рецепт бургера по-ижевски
16:05
Луис Фонси пропустит церемонию American Music Awards ради концерта в Москве
16:01
Семейная драма Карена Шахназарова
15:47
Отмечавшему 30-летие в хинкальной в Москве выстрелили между ног
15:45
Детектив как анализ человеческой жизни
15:43
Навальному грозит реальный тюремный срок
15:25
Совет на выходные
15:19
Неожиданное признание Пугачевой вызвало нервный тик
15:16
Путин преподаст урок вьетнамского Трампу
15:09
В Москве загорелся музей имени Пушкина
15:07
Как правильно играть свои роли в жизни
15:00
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело
14:24
В кафе в центре Москвы произошла стрельба
14:12
Меньшова в "голом" платье сразила наповал
13:58
Экстремисты планировали нападения в ноябрьские праздники
13:58
Панин разоблачил страхи Галкина после грязного гей-скандала
13:40
46-летняя Нонна Гришаева сыграла свадьбу
13:36
По Орлу проехал горящий автобус (видео)
13:16
Тяжелобольному Джигарханяну осталось несколько дней
13:08
Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
13:07
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
12:57
Известная ведущая ударила по лбу зрительницу на шоу
12:54
Москвичи в восторге от нового iPhone X
12:41
Отдыхающей на море жене Джигарханяна предъявили ультиматум
12:35
В Москве угнали машину транспортной прокуратуры
12:35
Названо лучшее время для покупки нового iPhone
12:28
В гостиницу в Сибири пришел медвежонок
12:21
В Театре на Таганке состоится премьера пластического спектакля "Басня"
12:19
Котлеты Нагиева взволновали Градского
11:51
Леонид Агутин: Мне до сих пор за это стыдно
11:50
В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
11:38
Больным и беременным увеличили пособия
11:35
Разъяренная Волочкова плюнула на подлую Борисову
11:11
Рабочий зарезал дилера после смерти дочери от наркотиков
11:03
Мужчинам с кривым пенисом может грозить смерть
10:50
У полковника Захарченко нашли 30 миллиардов
10:46
Плющенко подрался в результате проверки во дворе
10:32
Из офиса в Москве украли 1,5 миллиона
10:29
Газировка оказалась смертельно опасной
10:19
Максакова ввела в ступор своим странным поведением
10:03
Джигарханян взашей вытолкал из театра рыдающую тещу
09:58
Мороз в столице поставил рекорд
09:54
Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике
09:52
В Москве администратор ресторана напал с битой на посетителя
09:42
В Чикаго мужчина в маске открыл стрельбу в кофейне
09:37
Максакова и Этуш блеснули в театре
09:34
Ведущая оголилась в прямом эфире (видео)
09:27
Любовница изуродовала бывшего мужа Сябитовой
09:18
Под Оренбургом пьяный водитель устроил смертельное ДТП
09:15
Москва и Киев шагнули навстречу друг другу
09:09
Главные события Москвы с 3 по 9 ноября
09:06
Анджелина Джоли выйдет замуж в Камбодже
09:01
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
08:51
В Японии произошло землетрясение
08:46
Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши
08:36
Бузова разрыдалась после оглушительного провала
08:31
Ксения Собчак села в лужу на людях
08:04
"У нас проблема": Трамп мечтает о спасительной встрече с Путиным
07:47
В ДТП с автобусом под Красноярском пострадали дети
21:56
Звезда "Дома-2" открестилась от связи с любовницей Вороненкова
21:52
Успенская отбивает геев у Бузовой
21:34
Опечаленная Лобачева набросилась на близких Марьянова
21:29
Грязные подробности жизни бывшей любовницы сына Шукшиной
20:49
Василий Уткин в прямом эфире упал со стула (видео)
20:44
Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
20:31
Опустившуюся Украину сравнили с СССР
20:24
Захарова удивила озорным видом после позора в эфире
20:02
Безумные регионы: женщина закрыла дочь в стиральной машине
20:00
Под Москвой электричка протаранила иномарку
19:26
Актер Марьянов был отравлен
18:39
Прихожанки бьются в экстазе от попа-атлета в эротичном белье
18:24
В Москве из окна жилого дома выпал человек
17:53
Украина запустила ракеты в сторону Крыма
17:49
У 17-летнего футболиста случился инфаркт на поле
17:38
Красавчик из "Дома-2" попал в страшную аварию
17:27
Президент Киска угодил в ДТП
17:11
Сати Казанова ужаснула болезненной худобой
17:03
Facebook уличили в прослушке
16:43
Жена Малинина откровенно о нищебродах и зависти
16:27
Сбежавшая жена Джигарханяна устроила вакханалию
16:22
Коренной чернокожий москвич подался в президенты России
15:55
Развод не омрачил жизнь Валерии Ланской
15:46
Умер создатель "Прямой линии"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин о Галкине: Жаль, что такое чмо называется "артист"
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
Тяжелобольному Джигарханяну осталось несколько дней
Бузова разрыдалась после оглушительного провала
Полиция окружила театр Джигарханяна после дерзкого нападения
Общество

Новый позор Марии Захаровой

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/Bai Xueqi
Оправдываясь за скандал, произошедший на телевидении, официальный представитель МИДа Мария Захарова допустила еще одну ошибку. Пользователи не отказали себе в удовольствии указать на нее.
прочитано 1990 раз

1 ноября  в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" дипломат заявила, что бен Ладен был с визитом в Белом доме. Таким образом она пыталась доказать свой тезис, что США лоббировали знаменитого террориста. Многие СМИ и эксперты после этого высказывания обвинили ее во лжи. Ни одной фотографии Бен Ладена в Белом доме, как и самой встречи, никогда не существовало. Поздним вечером 2 ноября дипломат ответила на эти обвинения на своей странице в Facebook.

ПО ТЕМЕ

Захарова опозорилась в прямом эфире

Захарова удивила озорным видом после позора в эфире

 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

"Мне, безусловно, надо было уточнить: не лично Бен Ладен, а его коллеги, соратники, так сказать. Это моя любимая фотография, которую часто привожу в пример: Рейган в Белом Доме принимает делегацию талибов", – написала Мария Захарова. К своей публикации она приложила фотографию, на которой группа людей в традиционной афганской одежде сидит в кабинете вместе с президентом США Рональдом Рейганом.

Как оказалось, на этом кадре изображены общественные и политические деятели Афганистана, которые не имеют никакого отношение к запрещенной в России террористической организации "Талибану" и Усаме бен Ладену. Пользователи не преминули указать Захаровой на новую ошибку. "Мария, ну как у вас так получается каждый раз, а. Это, разумеется, не "делегация талибов в Белом доме". Просто потому, что никаких талибов в 1983 году не было. Справа от Рейгана местный судья, а крайняя справа — известная активистка за права афганских женщин, которую потом ещё пакистанские спецслужбы арестовывали", – ответили в комментариях Марии.

Отметим, что в тот же день, 2 ноября Захарова своими заявлениями умудрилась спровоцировать еще один скандал. На брифинге, отвечая на вопрос об очередном акте осквернения памятника Советской Армии в Софии она заявила, что этот поступок особенно циничен. Недавно на монументе написали "100 лет правления сионизма".

"В годы Второй мировой войны благодаря нашим воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии и тем самым спасти около 50 тысяч человек от неминуемой гибели. Самое страшное – это даже не факт оскорбления, а то, что нет особого смысла приводить эти данные, потому что люди, занимающиеся осквернением, понятия не имеют о своей истории", – сказала официальный представитель МИДа.

"Когда болгарские граждане стояли на рельсах перед поездами, направляющимися в нацистские лагеря смерти, когда представители нашей политической, экономической и интеллектуальной элиты писали письма протеста в поддержку болгарских евреев и когда высшие иерархи Болгарской православной церкви присоединились к евреям, собравшимся для депортации ... Красная Армия находилась в тысячах километров", – ответили коллеге в МИДе Болгарии.

Напомним, в 1943-ем году на защиту 48 тысяч евреев встала болгарская православная церковь, нескольких политиков и общественных активистов, которые не позволили правительству страны отправить людей в лагеря смерти. 

Автор: Михаил Войцеховский3 ноября 2017, 21:36

комментарии

Политика

Путин преподаст урок вьетнамского Трампу
Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Польша признала украинцев варварами
Кравчук рассказал о сговоре с Ельциным

Шоу-бизнес

Ольгу Бузову купили за 25 тысяч
Цымбалюк-Романовская прорывается к немытому Джигарханяну
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
Дважды изнасилованная Шурыгина устроила доступ к телу

Проишествия

Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
Найдено завещание зарезавшего учителя студента
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело

Lifestyle

Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Шоу-бизнес

Отдыхающей на море жене Джигарханяна предъявили ультиматум

Элина Мазур рассказала о судьбе Виталины Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес

46-летняя Нонна Гришаева сыграла свадьбу

Актриса призналась, что не приемлет интриг
Шоу-бизнес

Меньшова в "голом" платье сразила наповал

Телеведущая обнародовала раритетное фото
Общество

Новый позор Марии Захаровой

Представительницу МИДа поймали на ошибке

Гороскоп

Здоровье Градского сильно запущено
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на ноябрь
Мужу Берковой родит детей другая женщина

Фоторепортажи

Москвичи в восторге от нового iPhone X
Максакова и Этуш блеснули в театре
Паулина Андреева осталась без волос
Королева "качалки" покорила Сеть

Спорт

Наследник Плющенко произвел фурор в Китае
Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике
Василий Уткин в прямом эфире упал со стула (видео)
У 17-летнего футболиста случился инфаркт на поле

Регионы

Убийца извинился за расправу над красавицей-помощницей мэра
Безумные регионы: буддисты признаны сектой
По Орлу проехал горящий автобус (видео)
Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru