Россию ждет рост рождаемости

Предложенные президентом Владимиром Путиным меры поддержки семьи приведут к повышению рождаемости в России и будут способствовать финансовой устойчивости семей. Так прокомментировали в "Единой России" слова, сказанные главой государства на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

"Президент Владимир Путин обозначил четкие пути решения важнейшей гуманитарной задачи нашего времени – улучшения демографической ситуации. Фактически это самая масштабная программа по поддержке материнства и детства", – прокомментировал предложения президента исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Политик отметил, что в этом направлении было сделано немало позитивных шагов. Статистика говорит, что уровень младенческой и материнской смертностей значительно сокращается, в большинстве регионов решена проблема с очередями в детские сады, возводятся новые больницы, перинатальные центры.

Но мы отдаем себе отчет, что предстоит сделать еще больше, отметил Турчак и пообещал, что "Единая Россия" обеспечит оперативное рассмотрение мер по поддержке семьи на законодательном уровне.

"В рамках "Десятилетия детства", которое стартует с нового, 2018 года, весь комплекс этих вопросов станет приоритетным для партии".

Сегодня, 28 ноября, на заседании координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения. Кроме того, глава государства предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком. Также с января 2018 года будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до достижения им возраста полутора лет – 10 500 рублей.

С января по июль этого года в России родились 969 тысяч детей, тогда как годом ранее – более миллиона. При этом негативная динамика рождаемости наблюдается в России уже четвертый год подряд. Падение началось в 2014 году – тогда в нашей стране на свет появились почти два миллиона детей.

На сегодня основной мерой поддержки семей с детьми является материнский капитал. Однако он дается только за второго и последующего ребенка, и его получение связано с рядом бюрократических процедур. Сумма выплаты в 2017 году составила 453 тысячи рублей, за прошедшие десять лет размер пособия был увеличен почти в два раза.