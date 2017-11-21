Пассажиры пожаловались на коллапс в метро Москвы

Пассажиры Московского метрополитена пожаловались на проблемы с проездом по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии подземки. "На станции "Баррикадная" в сторону "Планерная" не то чтобы коллапс, там *** красно-белый", – написала одна из пользовательниц Сети. Она добавила, что из-за болельщиков "Спартака" ей пришлось искать альтернативные способы добраться домой.

Отметим, на стадионе "Спартак" в Москве в 20:00 состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. На поле сойдутся столичный клуб "Спартак" и словенский "Марибор".