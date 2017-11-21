Волонтеры собирают подарки детям Донбасса

Волонтеры гуманитарной группы "Ангел" начали сбор подарков для детей Донбасса. Об акции рассказал руководитель организации Алексей Смирнов. "Мы хотим привезти им подарки к Новому году и продукты", – цитирует его телеканал "360".

Сбор вещей будет производиться до 15 декабря по адресу: улица Школьная, 23. Организаторы просят заранее оповестить о желании принять участие в акции по телефону +7 (985) 198-59-15.