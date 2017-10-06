Ученые вычислили самую привлекательную улыбку

Ученые определили самую привлекательную улыбку. Исследователи из Университета Миннесоты провели масштабный эксперимент.

Они создали 27 3D-моделей улыбающихся лиц. В каждой специалисты использовали разные комбинации улыбки: где-то шире открыт рот, где-то уголки губ выше и так далее. В итоге им удалось определить наиболее близкое к идеалу улыбающееся лицо. По словам ученых, самой привлекательной оказалась относительно симметричная неширокая улыбка. Зубы видны, но не слишком сильно.

Параллельно ученые выяснили, что "улыбка до ушей" у многих респондентов ассоциируется со страхом. Это укладывается в концепцию Паулы Ниденталь из Висконсинского университета в Мэдисоне. Она создала более двух тысяч 3D-моделей улыбок, при которых задействовала различные мышцы лица. В итоге удалось выделить три основных типа улыбки.

Первая – вознаграждающая, выражающая счастье или поощрение улыбка. Так улыбаются родители, которые смотрят на своего ребенка. Вторая – улыбка принятия. Она демонстрирует дружелюбие. Ей пользуются продавцы и работники сферы услуг. Третья – улыбка превосходства, подчиняющая собеседника.

В основе всех современных исследований улыбки лежит работа психолога Карина Лэндиса, увидевшая свет в 1924 году. Он провел целую серию экспериментов, пытаясь выявить закономерность работы групп мимических мышц. Психолог вызывал у студентов различные эмоции, следя за выражением их лиц. Ученый добивался искренних чувств различными способами: студенты слушали джаз, нюхали аммиак, трогали живых жаб.

В результате эксперимента стало ясно, что улыбка является наиболее частым лицевым выражением. Она появляется во всех ситуациях и несет абсолютно любые эмоции: гнев, отвращение, возмущение, антипатию, удивление, сексуальное возбуждение. Исследование углубил психолог Пол Экман, который проанализировал 18 видов улыбок. Он пришел к выводу, что все вариации, кроме одной, не имеют отношения к позитивным эмоциям.