Лучший способ успокоить детей

Способности детей колоссальны. Поэтому можете обманывать кого угодно, но не ребенка. Ваша нервозность будет передаваться по воздуху. Феномен называется петля отрицательной обратной связи. Мама не выспалась, она недовольна, раздражительна, нервничает – ребенок это чувствует, считывает и воспроизводит. Орет, еще больше заводит маму, которая вымоталась, падает с ног, мечтает, чтобы ребенок "наконец поспал", качает, а тот заливается истерикой, захлебывается слезами…

До семи лет вы плотно связаны с ребенком. Ваше самочувствие, настроение будет как по сообщающимся сосудам передаваться сыну или дочери. И вы получите истерики, капризы, агрессивное поведение. У меня иногда бывает, что поздно пришла, легла, пришлось рано встать, значит я днем скажу деткам: крутитесь, как хотите, летайте как птички, но не чирикайте и не топайте, птички не топают. А мама сейчас спит, с 16 до 18 или с 19 до 21, но маме надо добрать сон, иначе поубиваю всех. И дети понимают, что с довольной выспавшейся мамой жить приятнее. А перетерпеть пару часов и побыть тихой птичкой – не такая уж большая проблема.

Какое у вас настроение

Многие женщины жалуются на плохое настроение без причины и раздражительность не по делу. Почему-то они быстро устают, и сон часто точно ни при чем. Описанное состояние в 90% случаев связано с дисбалансом в организме, сигнализирует о нехватке витаминов и микроэлементов. Часто элементарный дефицит трех-четырех веществ приводит к катастрофическим последствиям. Вспомните, как косила матросов цинга – всего-то из-за нехватки одного-единственного витамина С.

С раздражительностью, усталостью и плохим настроением можно ходить по психологам, медитировать и бесконечно читать умные книжки, но витаминов в организме от этого не прибавится. В таком случае стоит один раз выбрать время и сдать кровь на анализ. Вполне может быть, что вам всего-то нужно пропить курс соответствующих витаминов или микроэлементов.

Для профилактики после консультации с врачом вы можете принимать мультивитамины и рыбий жир, содержащий полиненасыщенную кислоту омега-3. Это важно, потому что "заряд бодрости" дает именно тройка, тогда как кислота под номером шесть наоборот еще больше усиливает чувство сонливости, накрывающее при авитаминозе. Обзаведитесь качественным, дорогим витаминным комплексом.

Пройдите обследование организма – и есть большой шанс, что вы раз и навсегда избавитесь от докучающей вам ежедневно проблемы плохого самочувствия и настроения. Иногда это вопрос чистой физики и химии. Неужели вы дадите мелочам лишить вас спокойствия и радости? Омрачить отношения с ребенком и испортить воспоминания от первых лет материнства? Уверена, вы желаете себе и малышу лучшего.