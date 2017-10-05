Охранник голыми руками поборол 8-метрового питона

В Индонезии на острове Суматра охранник плантации одолел восьмиметрового питона. Мужчина поборол его в схватке голыми руками, пытаясь спасти от рептилии двух случайных прохожих.
Охранник попал в больницу, другие участник потасовки не пострадали, передает Flashnord. Храбрец во время схватки повредил руку, возможно, ее придется ампутировать. Питон же стал угощением для жителей местной деревни.
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