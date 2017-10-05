Сбежавший на Украину телеведущий Киселев оставил долги семье

Судебные приставы могут арестовать в России все имущество сбежавшего на Украину журналиста Евгения Киселева. Как выяснилось, перед побегом в другую страну ведущий набрал в банках кредитов на общую сумму три миллиона рублей.

В октябре 2009 года Киселев взял в ВТБ 24 потребительский кредит в размере 50 тысяч долларов. На сентябрь 2016-го задолженность по этому займу составила 2,27 миллиона рублей.

Кроме того, за телеведущим числится автокредит в размере 20,3 тысячи долларов. Задолженность по нему на сентябрь 2016 года составила 934 тысячи рублей, передает РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, Киселев является злостным неплательщиком с марта 2014 года. По инициативе кредиторов суд открыл в отношении телеведущего исполнительное производство по взысканию задолженности.

На его счетах удалось арестовать совсем небольшие суммы: в ВТБ 24 – 59,2 тысячи рублей, в Росбанке – 63 тысячи рублей. После этого приставы еще трижды списали со счетов в Росбанке по 3,8 тысячи рублей. За общую задолженность в три миллиона рублей Киселеву грозит арест имущества.

Напомним, телеведущий покинул Москву и переехал в Киев в 2008 году. На Украине Киселев работает на телевидении, где часто озвучивает антироссийскую позицию. В Москве он оставил жену, которая вынуждена отвечать за его долги перед судебными приставами и банками.