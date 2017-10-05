Сбежавший на Украину телеведущий Киселев оставил долги семье
В октябре 2009 года Киселев взял в ВТБ 24 потребительский кредит в размере 50 тысяч долларов. На сентябрь 2016-го задолженность по этому займу составила 2,27 миллиона рублей.
Кроме того, за телеведущим числится автокредит в размере 20,3 тысячи долларов. Задолженность по нему на сентябрь 2016 года составила 934 тысячи рублей, передает РЕН ТВ.
Как выяснил телеканал, Киселев является злостным неплательщиком с марта 2014 года. По инициативе кредиторов суд открыл в отношении телеведущего исполнительное производство по взысканию задолженности.
На его счетах удалось арестовать совсем небольшие суммы: в ВТБ 24 – 59,2 тысячи рублей, в Росбанке – 63 тысячи рублей. После этого приставы еще трижды списали со счетов в Росбанке по 3,8 тысячи рублей. За общую задолженность в три миллиона рублей Киселеву грозит арест имущества.
Напомним, телеведущий покинул Москву и переехал в Киев в 2008 году. На Украине Киселев работает на телевидении, где часто озвучивает антироссийскую позицию. В Москве он оставил жену, которая вынуждена отвечать за его долги перед судебными приставами и банками.
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