Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В ближайшие часы в столице ожидается снег с дождем при порывистом ветре. На дорогах образуется гололед, передает НТВ со ссылкой на МЧС.

Спасатели предупредили о возможных повреждениях ЛЭП и крыш зданий. Горожанам рекомендовано обходить слабо укрепленные конструкции и остерегаться падения деревьев. Водителей попросили быть предельно внимательными – есть риск возникновения заторов и аварийных ситуаций.