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Общество

Убийца музыканта "Любэ" избежал тюрьмы

Максим Добрый и Павел Усанов. Фото: dni.ru
Дмитровский городской суд Московской области вынес приговор Максиму Доброму, подозреваемому в убийстве бас-гитариста известной группы "Любэ" Павла Усанова. Подсудимый был признан виновным в преступлении.
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За убийство по неосторожности суд приговорил Доброго к году и девяти месяцам ограничения свободы. Таким образом, в тюрьму он не сядет. Наказание подразумевает наложение на жизнь осужденного некоторых ограничений (например, не выходить из дома в определенное время, не посещать какие-то места и так далее).

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Помимо ограничения свободы, суд обязал Доброго выплатить материальный ущерб в размере 700 тысяч рублей, передает "Московский Комсомолец". В Сети также появились первые кадры из зала суда, опубликованные телеканалом РЕН ТВ. На них видно, что Добрый держится очень уверенно. 

Напомним, бас-гитарист группы "Любэ" Павел Усанов был жестоко избит в ночь на 2 апреля 2016 года в Подмосковье. Предположительно, сначала у него произошел конфликт с посетителями ресторана "Альтона".

Тогда музыкант получил лишь небольшой удар в грудь, но когда он возвращался из заведения, его догнали неизвестные и стали жестоко избивать. С тяжелыми травмами Усанов был срочно госпитализирован. Пролежав в больнице две недели, он скончался, не приходя в сознание. Результаты экспертизы показали, что смерть гитариста наступила из-за перелома основания черепа, которое тот получил, упав с высоты собственного роста.

Главным фигурантом преступления сразу же стал житель Солнечногорского района Подмосковья Максим Добрый. Он не признавал свою вину, однако на него указали свидетели. Кроме того, действия злоумышленника записали камеры наблюдения.

 

Автор: Рудольф Великолепный23 октября 2017, 12:17

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