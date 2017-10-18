В Москве арестовали главного конструктора МВД России

Басманный суд Москвы арестовал главного конструктора МВД России Андрея Нечаева. Он пробудет за решеткой как минимум до 17 декабря 2017 года.

Чиновника подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, передает Russia Today. Нечаев был задержан на выставке "Интерполитех-2017"