В Москве арестовали главного конструктора МВД России

Басманный суд Москвы арестовал главного конструктора МВД России Андрея Нечаева. Он пробудет за решеткой как минимум до 17 декабря 2017 года.
Чиновника подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, передает Russia Today. Нечаев был задержан на выставке "Интерполитех-2017"
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