На Эстонию пролился черный дождь

На три региона в Эстонии – Ярвамаа, Эльва и Йыгева – пролился дождь черного цвета, передает сайт НТВ.Ru. После него на земле осталась серая пена. Синоптики объясняют произошедшее тем, что до страны добрались дым и копоть от пожаров в Португалии, а также пыль из Сахары. До этого Таллин был окутан черным туманом.