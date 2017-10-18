Развратная учительница погорела на любви к подростку-сироте

Учительница из Калифорнии, 32-летняя Саманта Чиотта обвиняется в сексуальных отношениях с 14-летним школьником. Подросток выложил в Сеть видео, на котором мать двоих детей разгуливает перед ним в одной рубашке и трусиках и употребляет алкоголь.

Незаконная любовная связь вскрылась благодаря тому, что один из учащихся школы рассказал об откровенном ролике родителям. Взрослые незамедлительно обратились в службу защиты детей.

Как выяснилось, многие учащиеся знали об отношениях Саманты и подростка. Кроме того, правоохранители не исключают, что любвеобильная Чиотта вступала в связь сразу с несколькими мальчиками, сообщает Daily Mail.

По данным следствия, преподавательница проявляла повышенный интерес к подростку еще в 2015 году. Мать мальчика умерла, а его отец – в тюрьме, и Саманта позиционировала себя как защитницу несчастного ребенка-сироты. Никто и не догадывался, что ее внимание отнюдь не безобидно.

Стражи порядка обыскали квартиру соблазнительницы несовершеннолетних и нашли ее записку, адресованную мужу. В ней женщина подробно рассказывала супругу о своих отношениях с учеником. После ареста Саманты мужчина подал на развод и получил полную опеку над двумя детьми.

Развратная учительница выпущена под залог, ее судьба пока не определена. Следующее судебное заседание по делу состоится 26 октября.