Развратная учительница погорела на любви к подростку-сироте
Незаконная любовная связь вскрылась благодаря тому, что один из учащихся школы рассказал об откровенном ролике родителям. Взрослые незамедлительно обратились в службу защиты детей.
Как выяснилось, многие учащиеся знали об отношениях Саманты и подростка. Кроме того, правоохранители не исключают, что любвеобильная Чиотта вступала в связь сразу с несколькими мальчиками, сообщает Daily Mail.
По данным следствия, преподавательница проявляла повышенный интерес к подростку еще в 2015 году. Мать мальчика умерла, а его отец – в тюрьме, и Саманта позиционировала себя как защитницу несчастного ребенка-сироты. Никто и не догадывался, что ее внимание отнюдь не безобидно.
Стражи порядка обыскали квартиру соблазнительницы несовершеннолетних и нашли ее записку, адресованную мужу. В ней женщина подробно рассказывала супругу о своих отношениях с учеником. После ареста Саманты мужчина подал на развод и получил полную опеку над двумя детьми.
Развратная учительница выпущена под залог, ее судьба пока не определена. Следующее судебное заседание по делу состоится 26 октября.
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