Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии

Излишне бдительная москвичка испортила жизнь семье. Она обвинила отца в производстве детской порнографии.

В начале сентября в Сети появилось видео, на котором пожилой мужчина якобы снимает голую танцующую девочку на камеру. Автор видео обратилась в полицию. Позднее выяснилось, что мужчина ‐ отец девочки Артур Зариковский. История широко освещалась в СМИ и теперь Зариковский не может отмыться от обвинений в педофилии.

По его словам, все соседи на него косо поглядывают, и он никак не может отмыться от огульных обвинений. "Я никому не объясню, что я прав", – говорит Зеленский. Мужчина вынужден жить с репутацией педофила и производителя детского порно. Он признается, что не может нормально относится к женщине, которая стала для него причиной множества проблем.

"Наверное, она ни в чем не виновата. Наверное, она поборник добра и справедливости. Наверное, она хотела спасти девочку, но от чего спасать – непонятно", – приводит слова Зариковского телеканал "360". Вместе с тем, мужчина говорит, что сначала был настроен к бдительной москвичке доброжелательно. Его мнение поменялось, когда он увидел видео, которая девушка отправила в Следственный Комитет.

"Но когда я увидел, что эти несколькосекундные кадры обрываются, когда дочка начинает писать – то есть этим объясняется суть остановки моей", – признался он. По его словам, женщина сочла подозрительным, что девочка не стала сразу делать свои дела. "Ну, это больные люди", - прокомментировал Артур Зариковский.

Напомним, что следствие не выявило никаких доказательств преступления мужчины. Как оказалось, он просто вертел камеру в рука, ожидая, пока его дочь сходит в туалет. На флешке из фотоаппарата, которая сейчас находится в распоряжении правоохранительных органов, не найдено никаких компрометирующих видео, только записи выступления дочки. Анализ карты памяти на предмет удаленных файлов также не принесли результатов.