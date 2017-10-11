Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии

СМИ "похоронили" Хворостовского Умер Аллан Чумак Назван заказчик убийства Вороненкова Свадьба Шурыгиной Эксклюзивы Dni.Ru

Самое читаемое

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Самбурская добила Бузову флейтой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Среда 11 октября
Лента новостей
19:34
Забронзовевший Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
19:17
В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира
19:11
Обнаружена новая уязвимость iPhone
19:07
Украина опозорилась с "колхозным" танком
19:03
В Домодедово пропала продавщица картофеля
19:00
Балахон Пугачевой развалился на куски
18:32
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
18:04
Москва отказалась терпеть выкрутасы Эрдогана
17:24
Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты
17:21
Отец нелестно высказался о Чеховой
16:56
Осин подвергался пыткам
16:54
Госдума взяла на контроль долги регионов
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:41
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
16:37
Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года
16:23
Игорь Крутой выглядит похудевшим на фоне цветущей жены
16:20
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
16:09
При взрыве в Турции погибли люди
16:02
Помор с детьми три года грабил магазины и отделения почты
15:37
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал
15:26
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
14:58
Мигрень разрушает российские семьи
14:53
Пресняков спасается от паранойи
14:47
Порошенко отказался продавать Крым
14:44
Исхудавшая Сысоева высказалась об анорексии
14:42
Найден простой способ улучшить работу мозга
14:42
Беременная Снаткина разрыдалась и убежала в туалет
14:29
Названа причина сбоя на оранжевой ветке московского метро
14:26
Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
14:15
Что случилось с мужем Дианы Шурыгиной
14:06
В Москве прошла ежегодная премия "Лучшее для жизни"
14:06
В России найден способ предсказать развитие рака
14:05
В России автомобилисты научились обманывать страховщиков
13:54
Сергей Захаров даст единственный концерт в Кремлевском дворце
13:37
Солнцев о смерти жены Меньщикова из "Дома-2"
13:24
Почему раздражают собственные дети
13:23
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
13:08
Известная актриса задержана в Москве
12:52
Что чаще всего говорят люди во сне
12:42
У магазина на юге Москвы заживо сожгли мужчину
12:37
Бузовой и Шурыгиной дали шанс блеснуть в новогоднем огоньке
12:25
Пенсионеры устроили драку из-за места в московском автобусе
12:20
Госдума произвела важные кадровые перестановки
12:10
Футболист Сергей Пригода найден мертвым
12:10
Беременная Кейт Миддлтон впервые вышла в свет
12:07
Госдума усилила защиту пешеходов
12:05
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
11:45
В Москве Bentley протаранил опору моста
11:19
Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
11:14
Певица Штурм: Осин вернулся – и сразу в магазин
11:13
Меркель подурачилась с Макроном
11:06
"Гарри Поттер и философский камень" покажут в сопровождении оркестра
11:05
Парад ударных инструментов украсят звезды мировой величины
10:53
Хворостовского "похоронил" злой человек
10:31
Собутыльники насмерть забили москвича
10:17
Сильнейшие перегрузки приковали Вдовиченкова к постели
10:07
Фуркад пристыдил Губерниева
09:39
Любителей порно заразили опасным вирусом
09:25
Пугачева утерла нос Киркорову
09:14
В центре Москвы из банковской ячейки украли миллион долларов
09:07
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
08:33
Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым
08:32
Народ утешает взорвавшуюся от ужасной новости жену Хворостовского
08:04
На западе Москвы преступники на эвакуаторе угнали BMW
04:47
У жены Хворостовского сдали нервы после новости о смерти певца
21:59
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
21:56
Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
21:48
Лолита рассказала о сокровенном
21:45
Джоли сообщила о сексуальных домогательствах
21:28
Пассажиры обезвредили дебошира на рейсе Москва – Нью-Йорк
21:09
Друг раскрыл неизвестное о Чумаке
21:07
Самый популярный мессенджер в мире оказался опасным
21:07
Каталония пошла на отчаянный шаг
21:05
Муж избивал и использовал Максакову
20:43
Додон пообещал встать грудью за Россию
20:40
Красноярску грозит нашествие иностранных путан
20:34
Василий Ливанов лишился сына
20:25
На двери многоэтажки в Москве нашли гранату
20:12
Раскрыта правда о последних гастролях Аллана Чумака
19:53
США готовы начать войну с Россией
19:47
Путин увидел новую угрозу для россиян
19:45
Под Москвой электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка
19:21
Хакеры украли сценарий третьей мировой
19:19
В Красноярском крае похитили бетонный мост (видео)
19:08
Почему Эрдоган уснул на встрече с Порошенко
19:06
Раскрыт новый способ обмана россиян
18:54
Грудь исковеркала жизнь Грановской
18:24
Мужчины оказались эгоистичнее женщин
18:20
Порошенко превращает Украину в страну рабов
18:20
Автомобиль с россиянами разбился в Тунисе
18:10
Кто будет вести программу "Жди меня"
17:58
Бюджет Москвы будет социально ориентированным
17:58
Под Москвой погиб 15-летний зацепер
17:54
Девушка случайно проткнула себе мозг розой
17:46
"Личного врага Путина" прокатили на выборах в ПАСЕ
17:34
Максакова объяснила наплевательское отношение к старшим детям
17:33
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Орехово-Зуевском районе
17:33
Что погубило российских летчиков в Сирии
17:26
Ученые узнали причину молчания инопланетян
17:24
"Заряженные банки" Чумака доводили россиян до бешенства
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем
Басков объявил об уходе со сцены
Общество

Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии

Артур Зариковский. Кадр youtube.com
Излишне бдительная москвичка испортила жизнь семье. Она обвинила отца в производстве детской порнографии.
прочитано 533 раза

В начале сентября в Сети появилось видео, на котором пожилой мужчина якобы снимает голую танцующую девочку на камеру. Автор видео обратилась в полицию. Позднее выяснилось, что мужчина ‐ отец девочки Артур Зариковский. История широко освещалась в СМИ и теперь Зариковский не может отмыться от обвинений в педофилии.

ПО ТЕМЕ

Снимавший голую девочку москвич оказался известным режиссером

В центре Москвы мужчина снимал на камеру голого ребенка

По его словам, все соседи на него косо поглядывают, и он никак не может отмыться от огульных обвинений. "Я никому не объясню, что я прав", – говорит Зеленский. Мужчина вынужден жить с репутацией педофила и производителя детского порно. Он признается, что не может нормально относится к женщине, которая стала для него причиной множества проблем.

"Наверное, она ни в чем не виновата. Наверное, она поборник добра и справедливости. Наверное, она хотела спасти девочку, но от чего спасать – непонятно", – приводит слова Зариковского телеканал "360".  Вместе с тем, мужчина говорит, что сначала был настроен к бдительной москвичке доброжелательно. Его мнение поменялось, когда он увидел видео, которая девушка отправила в Следственный Комитет.

"Но когда я увидел, что эти несколькосекундные кадры обрываются, когда дочка начинает писать – то есть этим объясняется суть остановки моей", – признался он. По его словам, женщина сочла подозрительным, что девочка не стала сразу делать свои дела. "Ну, это больные люди", - прокомментировал Артур Зариковский.

Напомним, что следствие не выявило никаких доказательств преступления мужчины. Как оказалось, он просто вертел камеру в рука, ожидая, пока его дочь сходит в туалет. На флешке из фотоаппарата, которая сейчас находится в распоряжении правоохранительных органов, не найдено никаких компрометирующих видео, только записи выступления дочки. Анализ карты памяти на предмет удаленных файлов также не принесли результатов. 

Автор: Михаил Войцеховский11 октября 2017, 18:04

комментарии

Политика

Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым

Шоу-бизнес

Забронзовевший Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал

Проишествия

Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
Что погубило российских летчиков в Сирии
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве

Lifestyle

Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
Шоу-бизнес

Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе

Во время ремонта актриса страшно ругалась с мужем
Шоу-бизнес

Отец нелестно высказался о Чеховой

Родитель назвал дочь безнравственной
Шоу-бизнес

Осин подвергался пыткам

Артист вернулся из реабилитационной клиники
Шоу-бизнес

Забронзовевший Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть

Продюсер прокомментировал новость об участниках "Новогоднего огонька"

Гороскоп

Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире

Фоторепортажи

Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь
Самые сексуальные фото королевы Instagram
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар

Спорт

Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа

Регионы

Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
Красноярску грозит нашествие иностранных путан
Людоеды Дима и Наташа консервировали кошек и собак
55-летняя россиянка скончалась после орального секса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru