Аномальные морозы вновь ударят по России

По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью.

Синоптики рассказали, что столь низкие температуры, которые отмечались в Москве на прошедшей неделе, бывают примерно раз в 20 лет. Но жители столицы могут немного расслабиться: Москву в ближайшие пять дней ожидает потепление.

"Аномалий ждать, конечно, можно, потому что погода очень изменчивая. Так что аномалии еще будут, и не раз. Из общих соображений: морозов таких, скорее всего, пока в обозримом будущем не предвидится. По крайней мере, в Москве", – цитирует ведущего научного сотрудника Гидрометцентра Владимира Оганесяна RT. Однако метеоролог отметил, что больше чем на 10—12 дней достоверный прогноз дать нельзя.

А вот жителям Сибири расслабляться не стоит. Оганесян рассказал, что когда складываются определенные условия циркуляции воздушных масс, как правило, они сохраняются довольно долго – от недели до десяти дней. Именно такие условия сейчас и сложились в Сибири.

Российские и американские ученые делают более устрашающий прогноз для Сибири. Они считают, что над сибирской вечной мерзлотой нависла угроза глобального потепления.

Как стало известно в ходе многочисленных исследований, в ближайшие 35 лет мерзлая почва Гренландии, Аляски, Крайнего Севера России и Канады, могут начать оттаивать. Это потепление может негативно сказаться не только на флоре и фауне этих регионов, но и на местных постройках, сообщает Le Figaro.

В худшем случае к 2050 году несущая способность грунта в Сибири может снизиться на 75—95%. Это может привести к "деформации или обрушению" конструкций. Провалиться под землю могут как жилые дома, так и промышленные строения и инфраструктура.