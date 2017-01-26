Министр обороны Украины уволил соню-генерала

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, заснувшего на заседании комитета реформ военного ведомства. Имя и должность уволенного не сообщаются.

Об инциденте с в Facebook сообщила заместитель главы украинского Министерства обороны Алина Фролова. "Только что Полторак на заседании комитета реформ уволил генерала, который спал. С формулировкой "о каких реформах может идти речь, если генералы спят", – написала она.

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Через некоторое время Фролова удалила свою публикацию. Однако скриншот записи пользователи успели опубликовать в других социальных сетях.

Отметим, это не первый случай засыпания высокопоставленных лиц Украины на официальных мероприятиях. Так, в апреле 2016 года во время приема украинской делегации в Японии задремал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который тогда являлся депутатом Рады.

На Украине генералы дрыхнут на заседании у главы Минобороны. Переведите соню в диванные войска! pic.twitter.com/raJE3GLzt3 — Евгений Абрамкин (@abramkin_evgeny) 26 января 2017 г.

Это произошло, когда президент Украины Петр Порошенко беседовал с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Сам Луценко сидел в это время на стуле на заднем ряду.

В других странах тоже случаются подобные казусы. Например, в Сети появилась видеозапись того, как министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан уснул во время теледебатов социалистов. Ле Дриан сидел в зрительном зале. Француз заснул, пока в эфире вели дискуссию потенциальные кандидаты в президенты – экс-премьер Мануэль Вальс и министр образования Бануа Амон, а также ведущая.