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Ведущий упал в обморок в прямом эфире
В Сети появилась запись телепередачи, транслировавшейся ранее в прямом эфире. Оператор снял, как ведущий программы упал в обморок во время беседы с гостем студии.
На кадрах видно, что сначала мужчина схватился за предплечье левой руки. Затем он неуверенно шагнул вправо, облокотился на стул и рухнул в обморок под стол. Причина плохого самочувствия телеведущего пока не известна.
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