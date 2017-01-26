Ведущий упал в обморок в прямом эфире

На одном из восточных телеканалов случилось ЧП. Телеведущий потерял сознание прямо во время программы.

В Сети появилась запись телепередачи, транслировавшейся ранее в прямом эфире. Оператор снял, как ведущий программы упал в обморок во время беседы с гостем студии.

Видео опубликовано خبرگزاری فارس (@fars_news) Янв 24 2017 в 10:00 PST

На кадрах видно, что сначала мужчина схватился за предплечье левой руки. Затем он неуверенно шагнул вправо, облокотился на стул и рухнул в обморок под стол. Причина плохого самочувствия телеведущего пока не известна.