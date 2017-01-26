Министра обороны Франции застукали спящим на дебатах

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"Ле Дриан уже спит", – подписал снимок в Twitter корреспондент Тома Вампуй. Впрочем, большинство интернет-пользователей снисходительно отнеслись к оплошности министра.
Одни назвали сон лучшим занятием на предвыборных дебатах, а другие посочувствовали чиновнику, предположив, что работает он намного больше, чем спит. Некоторые блогеры возмутились и заявили, что защитник страны должен быть в тонусе.
Напомним, что предвыборные дебаты представителей Социалистической партии состоялись в преддверии второго тура праймериз во Франции. Их финалистами стали бывший министр образования Бенуа Амон и экс-премьер Манюэль Вальс.
Похожий инцидент произошел в США, во время первого публичного выступления Дональда Трампа после победы на президентских выборах. Слушая речь миллиардера, его десятилетний сын Бэррон чуть не уснул. На кадрах отчетливо видно, как мальчик борется с желанием закрыть глаза.
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