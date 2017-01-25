Появились новые подробности по делу арестованного сотрудника компании
Опубликовано видео поющего под гитару Путина
Ролик с поющим под гитару президентом России был опубликован на YouTube. Глава государства исполнил композицию Оскара Фельцмана "Четырнадцать минут до старта" (стихи – Владимир Войнович). Прямую трансляцию мероприятия вело издание Life.ru.
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