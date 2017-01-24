Как успокоить плачущего малыша за пять секунд

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"Этот чувак типа нашей Малышевой, но только в Японии?", "Что за шаманство? Кто силен в языках, переведите", "Доктор пальцами пережимает плаксе горло, и он не может плакать", – комментируют видео пользователи. Некоторые зрители посетовали, что не увидели полезный в обращении с детьми ролик раньше.
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