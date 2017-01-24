Вылезшая из телевизора героиня "Звонка" перепугала покупателей

Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке.

Организаторы розыгрыша спрятали молодую актрису, загримированную под проклятую девочку из серии фильмов ужасов "Звонок", за одним из телевизоров. Видеозапись пранка опубликована на YouTube-канале студии.

Во время розыгрыша девочка, загримированная под Самару Морган, вылезает из телевизора, повергая посетителей магазина в нешуточный испуг и паническое бегство. Видео мгновенно стало вирусным, собрав свыше 800 тысяч просмотров.