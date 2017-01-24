Один из них выиграл в номинации "самый скандальный ролик"
Реклама услуг компании по бесплатному получению оборудования спутникового телевидения недостоверна
Вылезшая из телевизора героиня "Звонка" перепугала покупателей
Организаторы розыгрыша спрятали молодую актрису, загримированную под проклятую девочку из серии фильмов ужасов "Звонок", за одним из телевизоров. Видеозапись пранка опубликована на YouTube-канале студии.
Во время розыгрыша девочка, загримированная под Самару Морган, вылезает из телевизора, повергая посетителей магазина в нешуточный испуг и паническое бегство. Видео мгновенно стало вирусным, собрав свыше 800 тысяч просмотров.
Скандальная московская стритрейсерша оказалась замешана в крупном ДТП
Возмутительная история, случившаяся в ресторане, обрастает подробностями
Актер, у которого недавно родился сын, дал откровенное интервью
Экс-стажерка Белого дома заступилась за сына президента США