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Педофилам грозит пожизненный срок
"Я думаю, сейчас необходимо повторно внести законопроект об ужесточении наказания для таких лиц вплоть до пожизненного лишения свободы", – цитирует РИА Новости Мизулину. Сенатор подчеркнула, что в ситуации, когда взрослые люди пользуются доверием несовершеннолетних, чтобы склонить их к сексу, можно говорить о необходимости еще одного состава преступления для пожизненного заключения.
Она добавила, что к такой категории лиц относятся родители, педагоги, то есть все те, кто проводят с ребенком больше всего времени и входят в круг его близких. Также сенатор прокомментировала и недавнее сообщение Следственного комитета о том, что в московской школе для одаренных детей педагоги якобы растлевали своих подопечных.
Мизулина подчеркнула, что если факт сексуального насилия над учениками подтвердится, то наказание будет "очень серьезным", так как речь идет о группе несовершеннолетних. Она добавила, что учителям, чья вина в растлении будет доказана, могут вообще запретить работать в сфере, связанной с детьми.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на протяжении 25 лет преподаватели элитной школы для одаренных детей "Лига школ" домогались учеников. По информации журналистов, педагоги заманивали школьников в бани и лагеря, где совершали над ними действия сексуального характера. После появления этих данных в прессе Следственный комитет организовал проверку.
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