Украинские водители организовали блокаду Киева, частично перекрыв Одесскую и Бориспольскую трассы. Протестующие подожгли шины.

Акции протеста переместились из центра Киева к окраинам украинской столицы. Автомобилисты решили заблокировать движение на подступах к городу, частично перекрыв Одесскую и Бориспольскую трассы.

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"Люди заблокировали две полосы движения, подожгли шины и принесли еще шины, но поджигать их пока не будут", – сообщил корреспондент телеканала "112. Украина". Количество собравшихся он оценил в 35 человек.

"Ситуация спокойная, порядок обеспечивают несколько патрулей полиции, они не препятствуют акции", – добавил журналист. Он отметил, что среди участвующих в митинге заметны автомобили с иностранными номерами – из Словакии, Польши и Литвы.

Движение по Бориспольской трассе сохраняется, однако по направлению к центру Киева уже собралась внушительная пробка. Похожая ситуация сложилась и на Одесской трассе. Там протестующие оставили свободной третью полосу.

"Есть пробки, недовольные водители выходят к митингующим", – отмечают присутствующие на месте акции протеста журналисты. Автомобилисты принесли несколько десятков шин и обещают поджечь их в ближайшее время.

За месяц до этого, 22 декабря 2016 года, автомобилисты уже перекрывали дороги – на этот раз в центре Киева. Своими действиями они хотели привлечь внимание к законопроекту об урегулировании транзита и временного ввоза машин с иностранной регистрацией для личного пользования. Водители считают, что документ позволит им законно ездить на автомобилях с иностранной регистрацией за определенную плату.