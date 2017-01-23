Следователи начали проверку сообщения о домогательствах к несовершеннолетним
Похищение "Черной жемчужины" в Москве попало на видео
Следы похитителя теряются на пятом этаже здания. Не исключено, что злоумышленник действовал не один. С заявлением о краже модели корабля "Черная жемчужина" в полицию обратился генеральный директор Центрального детского магазина на Лубянке. Ирония ситуации заключается в том, что по сюжету ленты "Пираты карибского моря" корабль "Черная жемчужина" считался соблазнительной добычей и не раз менял хозяев.
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