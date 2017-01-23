Чем надолго занять кота-приставалу

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Кот, требующий от хозяина слишком много внимания, новое занятие оценил по достоинству. Понравилась идея и пользователям Сети. За короткое время видео на YouTube посмотрели более 1500 человек. "Интересная идея! Хочу продолжения!!!", "Это шедевр", – написали под веселым роликом комментаторы.
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