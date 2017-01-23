Чем надолго занять кота-приставалу

Хозяин кота по имени Герыч опубликовал в Сети милое видео со своим питомцем. Он надолго занял "общительного" кота с помощью воздушного шарика.

Кот, требующий от хозяина слишком много внимания, новое занятие оценил по достоинству. Понравилась идея и пользователям Сети. За короткое время видео на YouTube посмотрели более 1500 человек. "Интересная идея! Хочу продолжения!!!﻿", "Это шедевр", – написали под веселым роликом комментаторы.