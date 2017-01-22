В Москве похолодает до –25

Москву и область на предстоящей неделе ожидает резкое похолодание. В четверг столбики подмосковных термометров опустятся до –25 градусов.

Крещенские морозы придут в столицу с недельным опозданием. Как рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, значительное похолодание начнется с 26 января. "В ночь на четверг в Москве ожидается -20 градусов и ниже", – сообщил главный метеоролог страны.

Первая половина недели будет теплой, но хмурой и ветреной. Небо затянет облаками уже в воскресенье вечером, ближе к ночи возможен небольшой снег. В понедельник и вторник температура в столичном регионе будет близка к нулю. Ожидаются осадки и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Морозы начнут проникать в мегаполис со среды. Давление начнет расти, а температура – падать. Столбики термометров резко поползут вниз, и за несколько часов опустятся на 10 градусов. При этом облачность рассеется, ночное небо будет усеяно звездами, а днем москвичей порадует солнце, передает "Интерфакс".



Однако метеорологи обещают, что похолодание не будет долгим. Уже к следующим выходным ожидается постепенное падение давления и медленный рост температуры. Так, к обеду пятницы в Москве потеплеет до -7 днем.