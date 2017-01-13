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Сеть взорвал убийственный флешмоб
Первые снимки под хэштегом #deadpose появились в Сети 7 января. Пользователи пытаются сделать фото, на которых притворяются мертвыми как можно реалистичнее. От этого, а также от фантазии "умершего" зависит успех его поста.
Пользователи соцсетей притворяются утонувшими, попавшими под машину, зарубленными и т.д. Однако некоторые так стараются, что их фотографии становятся пугающими.
Флешмоб DeadPose запустил 19-летний Карабо Мниси из ЮАР, сообщает Daily Mail. Автор отмечает, что многие, в том числе его родители, недовольны акцией. Однако юноша намерен стать Facebook-знаменитостью и поэтому никого останавливать не собирается.
На флешмоб Мниси, по его словам, вдохновил всемирно известный снимок эпохи апартеида. На нем запечатлены массовые протесты чернокожих учащихся в ЮАР. На фото 1976 года изображен смертельно раненный полицейским 13-летний Гектор Петерсон.
Отметим, в конце 2016 года американцы запустили в Сети флешмоб Mannequin Challenge. Люди замирали, имитируя эффект застывшей реальности. В это время их снимали со стороны.
@NaeNuttyII for #Deadpose to trend,let's RT posts������siq !���� Creative #Deadpose pic.twitter.com/U4NvOyJgC4— H L O G I (@OfficialHlogi) 7 января 2017 г.
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