Сеть взорвал убийственный флешмоб

В интернете набирает популярность новый флешмоб DeadPose. Люди фотографируют себя якобы мертвыми в разных позах.

Первые снимки под хэштегом #deadpose появились в Сети 7 января. Пользователи пытаются сделать фото, на которых притворяются мертвыми как можно реалистичнее. От этого, а также от фантазии "умершего" зависит успех его поста.

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Пользователи соцсетей притворяются утонувшими, попавшими под машину, зарубленными и т.д. Однако некоторые так стараются, что их фотографии становятся пугающими.

Haha why y'all look comfortable , when y'all supposed to be dead . #deadpose is still trending . tag us Фото опубликовано Trending ZW (@trending_zw) Янв 10 2017 в 7:47 PST

Dear South Africa please stop with this #DEADpose... its not even funny anymore but um still laughing hahahaha�������� Фото опубликовано Oscar Phuti Kgomo (@oscar_kgomo) Янв 10 2017 в 11:48 PST

Флешмоб DeadPose запустил 19-летний Карабо Мниси из ЮАР, сообщает Daily Mail. Автор отмечает, что многие, в том числе его родители, недовольны акцией. Однако юноша намерен стать Facebook-знаменитостью и поэтому никого останавливать не собирается.

#deadpose Фото опубликовано Lisa (@elisa_malebo) Янв 8 2017 в 4:51 PST

На флешмоб Мниси, по его словам, вдохновил всемирно известный снимок эпохи апартеида. На нем запечатлены массовые протесты чернокожих учащихся в ЮАР. На фото 1976 года изображен смертельно раненный полицейским 13-летний Гектор Петерсон.

#Deadpose... Фото опубликовано Mackson kamogelo (@mackson_kamogelo) Янв 11 2017 в 11:34 PST

Отметим, в конце 2016 года американцы запустили в Сети флешмоб Mannequin Challenge. Люди замирали, имитируя эффект застывшей реальности. В это время их снимали со стороны.