Собака Обамы прокусила щеку девушке

Португальская водяная собака по кличке Санни неожиданно напала на гостью Барака Обамы. Домашняя любимица президента США укусила девушку, попытавшуюся ее поцеловать.

Инцидент произошел, когда 18-летняя подруга семьи Обамы гостила в Белом доме. Увидев очаровательную Санни, напоминающую плюшевую игрушку, девушка нагнулась и попыталась ее поцеловать. Однако собака по каким-то причинам отреагировала агрессивно и прокусила гостье щеку, сообщает Lenta.ru.

В результате под правым глазом у пострадавшей образовалась глубокая кровоточащая рана. Лечащий врач президентской семьи осмотрел девушку и решил наложить швы. Шрам на ее лице может остаться навсегда, передает TMZ.

В Белом доме пока не прокомментировали случившееся. У Обамы два питомца этой породы – четырехлетняя Санни и восьмилетний Бо. Как отмечает издание, португальские водяные собаки добродушны и крайне редко проявляют агрессию.

Teen bit by POTUS dog Sunny posts aftermath pics on Snapchat https://t.co/yfGKJ5RaMy pic.twitter.com/U2gtmeYEl3 — Daily Mail US (@DailyMail) 12 января 2017 г.

Ранее сообщалось о другом случае нападения животного на человека. В конце декабря на съемках передачи "Первого канала" медведь набросился на девушку, которая попыталась до него дотронуться.

Вероятно, ярость у животного вызвало то, что участница программы приблизилась слишком резко. В считаные секунды медведь повалил девушку на пол, но дрессировщик успел вовремя его оттащить.