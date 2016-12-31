Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Глава правительства произнес теплые слова о любви, согласии и благополучии.

Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень теплый и уютный праздник, начал свое поздравление премьер. "В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее. И конечно желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано", – отметил Медведев.

Глава правительства выразил надежду, что все пожелания обязательно сбудутся и осуществляться самые заветные мечты россиян, близкие люди будут здоровы, а в домах будут царить любовь и согласие.