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Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень теплый и уютный праздник, начал свое поздравление премьер. "В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее. И конечно желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано", – отметил Медведев.
Глава правительства выразил надежду, что все пожелания обязательно сбудутся и осуществляться самые заветные мечты россиян, близкие люди будут здоровы, а в домах будут царить любовь и согласие.
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