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Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь
В Новый год на севере европейской части России столбик термометра остановится на уровне от -4 до +1 градуса, а 1 января он покажет 2 градуса тепла. При этом погода в регионе будет ветреная, пасмурная и сырая, сообщает "Российская газета".
В центре Европейской области страны температура в новогоднюю ночь установится на уровне -6 градусов, к утру она повысится до нуля градусов. В частности, в праздничной Москве столбик термометра едва уйдет в минус.
В целом погода перед праздниками в европейской части России будет теплее обычной, температура воздуха останется на уровне 0 градусов как днем, так и ночью. По словам синоптиков, в столице следует ожидать мокрый снег и даже дождь.
Южную часть страны во время праздника подморозит, однако днем температура повысится до 4 градусов тепла. Жителям Черноморского побережья синоптики обещают до 6-7 градусов тепла.
На Урале, а также на юге и севере Западной Сибири температура будет выше нормы, в отличие от юга Красноярского края, Байкала и Дальнего Востока. Там столбик термометра может упасть до -40 градусов.
Погода такая, что можно высунуть руку из кармана и не лишиться ее— Kuroi Ume (@Mr_Cool_Panda) 26 декабря 2016 г.
Хорошо
Отметим, сегодня, 27 декабря, в столице -2 градуса ночью и +2 днем. Завтра столбик термометра покажет -4 градуса ночью и -2 днем.
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