Деньги стали одним из любимых подарков на Новый год

Россияне на новогодние праздники стали чаще дарить своим близким деньги в безналичной форме. В декабре количество банковских транзакций возросло в полтора раза по сравнению не только с предыдущими месяцами, но даже и с концом прошлого года.

По мнению аналитиков, увеличение объема такого рода банковских операций связано прежде всего с праздничным желанием россиян оказать находящимся далеко родным и близким материальную поддержку, сообщает газета "Известия". В некоторых банках количество транзакций с использованием пластиковых карт выросло в два раза.

"В настоящее время рынок денежных переводов с карты на карту растет. При этом в предновогодний период наблюдается дополнительная активизация клиентов по операциям переводов", – подтвердил эксперт ВТБ Александр Солонин. Однако аналитики отмечают, что такой всплеск активности может быть вызван и увеличением клиентской базы банковских учреждений.

Переводы обычно осуществляются родным и близким, проживающим в разных регионах России (84%). Самыми активными по числу транзакций стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и Краснодар. Однако некоторые жители страны переводят свои средства и за рубеж. Так, лидерами по российским банковским переводам стали следующие направления: Соединенные Штаты (5%), Нидерланды (4%) и Франция (3%).

Аналитик ВТБ отметил, что "все меньше граждан для перевода средств используют системы денежных переводов и почтовые системы и все больше отдают предпочтение банковским картам как более удобному и мобильному инструменту". По его словам, объем денежных переводов с карты на карту и дальше будет расти.

67% россиян назвали самым желанным подарком на Новый год деньги. — Голос Омска (@golos_omska) 9 декабря 2016 г.

Также выросла и средняя сумма "праздничного" перевода безналичных средств. В течение года этот показатель в среднем держался на уровне восьми тысяч рублей, но сейчас он поднялся на 25% – до 9990 рублей.

Напомним, большинство россиян решило праздновать Новый год в кругу семьи. При этом самой затратной статьей расхода, как писали Dni.Ru, неизменно остаются подарки друзьям и родственникам.