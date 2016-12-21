"ИГ" показало видео отправки детей на смерть

Мать и отец, боевики запрещенной в России террористической группировки "ИГ" самостоятельно благословили своих детей на совершение теракта. Одна из девочек вскоре взорвала себя у полицейского участка в Дамаске.

Террористы распространили видео, на котором они прощаются со своими детьми. Родители-джихадисты дают семилетней Исламе и десятилетней Фатиме инструкции и благословляют на совершение теракта.

За кадром отец спрашивает у матери, почему она посылает своих детей на смерть, хотя они столь молоды. Женщина отвечает, что "никто не молод", когда приходит время умереть "за веру", передает Life.ru.

Через несколько часов 9-летняя смертница подорвала себя у полицейского участка в Дамаске. Судьба ее сестры неизвестна.

Как писали Dni.ru, в полицейском участке в районе Аль-Мидан Дамаска вечером 16 декабря прогремел взрыв. Теракт совершила девятилетняя девочка с заминированным поясом. Сначала девочку видели у отделения полиции плачущей. Подошедшему к ней офицеру она сказала, что потерялась и попросилась в туалет. Когда она зашла туда, прогремел взрыв.