Студент склонил школьницу к интиму за iPhone 6

Замоскворецкий суд Москвы приговорил 27-летнего студента к восьми годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней школьницей. Оказалось, что молодой человек обманом склонил девочку к интиму, пообещав купить ей дорогой смартфон.

Инцидент произошел весной текущего года. 16-летняя школьница поругалась с матерью из-за того, что та отказывалась купить ей телефон iPhone 6.

Обидевшись, девочка ушла на всю ночь в Парк Горького, где и познакомилась с 27-летним студентом юридического факультета Национального института имени Екатерины Великой, сообщает Life.ru. Школьница поделилась с молодым человеком своей проблемой.

В ответ на это студент предложил купить девочке долгожданный смартфон, но взамен потребовал секса. Школьница согласилась на сделку и молодые люди предались любви в одном из удаленных уголков парка.

Однако после секса студент неожиданно исчез под предлогом того, что ему надо позвонить. Когда девочка поняла, что ее обманули, то решила обратиться в полицию и отомстить своему новому знакомому.

Стражи порядка быстро обнаружили злоумышленника по банковской карте, которой он расплачивался, покупая школьнице газировку и мороженое в парке. Во время заседания суда девочка призналась, что на интим с молодым человеком согласилась добровольно и попросила его строго не наказывать. Тем не менее за склонение несовершеннолетней к сексу студента приговорили к восьми годам тюрьмы.