Медведев рассказал о своем новогоднем застолье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, какие продукты будут на его новогоднем столе. По словам политика, он отдаст предпочтение мясу, рыбе и овощам российского производства.

Медведев заметил, что импортозамещение товаров, попавших под контрсанкции против Запада, удалось. Премьер полагает, что в последнее время правительство страны успешно выполнило ряд важных задач, связанных с активным внедрением отечественных товаров на рынок.

"Поэтому на моем новогоднем столе обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет", - поделился премьер кулинарными планами на праздник в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ.

Напомним, ранее популярность в Сети набрало другое патриотичное заявление Медведева. Премьер предложил переименовать кофе американо в "русиано". остроумное замечание прозвучало от Медведева на церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительтвенного совета.

Обращаясь к одному из участников заседания, российский премьер сказал следующее: "Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем! В "Русиано"!", – предложил премьер-министр.