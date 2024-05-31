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Егор Стынко: Сейчас инвестиции в недвижимость на Бали окупаются в течение 5-7 лет

Егор Стынко: Сейчас инвестиции в недвижимость на Бали окупаются в течение 5-7 лет
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Владельцы девелоперской компании SWOI Development Group рассказали, почему выгодно инвестировать в недвижимость на популярном курортном острове.

Турпоток известного юго-восточного курорта каждый год прирастает примерно на 15%. По данным статистического агентства Индонезии в 2023 году первое место среди иностранных туристов, благодаря относительной близости к острову, держат представители Австралии – более миллиона человек в год. Далее расположились любители солнца и теплого океана из Китая, США, Индии, Франции, Великобритании и других стран.

Почему известный индонезийский остров Бали становится раем не только для любителей пляжного отдыха, но и для инвесторов, и по каким причинам недвижимость на Бали окупается в разы быстрее московской, мы увидели на примере SWOI Development Group – успешного проекта предпринимателей-единомышленников Егора Стынко и Антона Шарафутдинова.

Открытая гавань для туристов и инвесторов

Апартаменты SWOI GARDENS в Переренане, Чангу, Бали

Стремительный рост туризма на Бали обязан не только уникальному климату, который на стыке Индийского и Тихого океанов дарит 320 солнечных дней в году, идеальный пляжный отдых и лучшие споты для активного водного отдыха. Райских уголков на планете много, но не все они становятся мировыми туристическими центрами.

Стремительный рост турпотока Бали последних лет объясняется несколькими факторами, считают учредители SWOI Development.

Во-первых, это характерный для Бали и в целом свойственный Юго-восточной Азии минимальный уровень агрессии в обществе. Во-вторых, остров имеет удобное местоположение, позволяющее летать на курорт туристам всех стран стремительно развивающегося Азиатского региона. И наконец, неоспоримым преимуществом является заинтересованность властей в развитии острова, проявляющаяся в создании полной туристической инфраструктуры, от строительства концертных арен и парков развлечений до метро, круизного терминала и современного аэропорта.

Кроме того, в наше турбулентное время Бали становится привлекательным для многих инвесторов. Главные плюсы — упрощенный визовый режим и создание лояльного для иностранного инвестора местного законодательства, регулирующего обращение с недвижимым имуществом.

Причем на законодательном уровне в Индонезии предусмотрено заключение договоров удаленно. По оценкам SWOI Development 70% сделок по недвижимости проходит онлайн без физической привязки к локации.

В результате купить недвижимость на Бали становится просто, недорого и выгодно.

Недвижимость для “своих”

Команда SWOI на турнире по паделу 31 марта 2024, фото из архива компании

Несколько лет назад Егор Стынко, отдыхая с семьей на острове, решил воспользоваться шансом остаться в этой дружелюбной позитивной атмосфере.

«Я продал свой автомобиль и совершил свою первую покупку недвижимости на Бали – нуждающуюся в ремонте виллу, продажа которой после реновации принесла первый доход. За ней была следующая и так 22 виллы за год», – вспоминает предприниматель.

Ковид внес свои коррективы – турпоток значительно сократился и нужно было искать решение для развития бизнеса в этих условиях. Егор к тому моменту, изучив рынок недвижимости, принял решение стать застройщиком на Бали. Открыл возможности к этому друг и партнер Антон Шарафутдинов, имевший к тому времени большой опыт строительства недвижимости в России. Он по приглашению Егора включился в перспективный, впоследствии ставший совместным, проект. Ставку сделали на покупательский сегмент, состоящий из соотечественников.

«Название бренда «SWOI», объединяющего разные направления деятельности бизнеса на базе девелоперской компании «SWOI Development Group», говорит само за себя. Инвестор не просто приобретает высокодоходную недвижимость, он попадает к «своим», – делится концепцией бизнеса Антон.

Сильно возросший за последние пару лет поток русскоговорящих инвесторов вливается в уже существующую экосистему, которая отличается в зависимости от локации острова.

В свою очередь SWOI сознательно формируют инфраструктуру и новые пространства жизни для самых разных комьюнити единомышленников. Это и семейные люди, которые ценят удобство, комфорт и безопасность для жизни с детьми. И любители активного образа жизни, сёрфинга и светских вечеринок, и наконец фрилансеры, айтишники и приверженцы здорового образа жизни, ценящие близость с природой, йогу и спорт.

Учет интересов и приоритетов людей, объединенных или стремящихся найти своих единомышленников, лежит в основе стратегии развития компании. Так SWOI Development первой в 2022 году построила коворкинг SETTER в районе пляжа Берава в Чангу. На данный момент это единственное подобное пространство в районе, которое уже стало культовой точкой притяжения для местного сообщества цифровых номадов.

Купить недвижимость на Бали – мечта или реальность?

Апартаменты SWOI GARDENS в Переренане, Чангу, Бали

Многие хотят купить жилье на Бали. SWOI, используя богатейший строительный опыт своего учредителя Антона Шарафутдинова, превращает фразу «купить недвижимость на Бали» из "мечты" в "возможность", значительно облегчая её реализацию для представителей широкого сегмента потенциальной аудитории. Купить квартиру на Бали можно за ту же цену, что и жилье в пределах третьего транспортного кольца в Москве, только гораздо комфортнее и выгоднее. Так, за 145,000 USD, по цене московской квартиры, SWOI предлагают двухэтажный двухкомнатный таунхаус с отдельным входом в «квадровилле» на четырех хозяев.

«С точки зрения сохранения денег эти объекты сравнимы, с точки зрения инвестиций — нет. Покупка недвижимости на Бали дает прибыль до 25-30% годовых при флиппинге/перепродаже, и до 12-15% и сроком окупаемости 5-7 лет при сдаче в аренду. В Москве про срок окупаемости можно даже не говорить. Высокий спрос на туристическую недвижимость на Бали сегодня уверенно перекрывает предложение. В 2023 году спрос на жилую недвижимость достиг отметки 300,000 кв.м. в год при предложении 170,000 кв.м., и эта тенденция продлится не менее 6-8 лет», – уверены партнеры.

При этом жилая недвижимость Бали имеет стабильно высокую заполняемость. Даже объекты премиум класса имеют среднегодовую заполняемость выше 75%, а апартаменты и таунхаусы, в зависимости от локации, зачастую демонстрируют показатель превышающий 90% в год.

Это является оптимистичным фоном для новых инвесторов, основная масса которых ориентирована на доступное жильё с небольшим метражом и бюджетом от 85,000 USD.

Однако SWOI остается и в более привычном классическом сегменте вилл. Стартовая цена на такую недвижимость начинается с 450,000 usd, что делает этот сегмент «премиальным» и значительно более узким.

А что с качеством строительства?

Интерьер квадровиллы в проекте SWOI GARDENS в Переренане, Чангу

Один из основных приоритетов компании SWOI – это качество, причем независимо от сегмента недвижимости. Виллы, квадровиллы и апартаменты, общественные и коммерческие здания возводятся на качественно другом уровне, по сравнению с большинством конкурентов по рынку Индонезии.

“Не самое высокое качество построек, обусловленное благоприятным климатом, является одним из особенностей строительства на острове. Зачастую эти дома, возводимые на бывших рисовых полях, не имеют должного водоотведения и в целом грамотного проекта, в результате чего начинают требовать капитального ремонта уже через несколько лет эксплуатации,” – делится с нами опытный застройщик Антон Шарафутдинов.

С одной стороны компания SWOI Development ничего нового не придумала. Застройщик на Бали, как и в России, возводит дома строго по проекту, учитывая все строительные нормы и правила. С другой стороны, такой подход к постройке туристических объектов для Бали не является стандартным. Таунхаусы, виллы, коммерческие и общественные объекты, возводимые SWOI Development, надежны и не будут преподносить никаких сюрпризов инвестору. Забота о качестве объектов проявляется даже в том, что учредители SWOI Development запустили собственный завод по производству металлоконструкций и алюминиевых окон.

В планах Антона и Егора развитие компании SWOI Development Group дальнейшим углублением в доступный сектор квадровилл, создание инфраструктурных проектов, формирующих и объединяющих различные комьюнити в одну социальную среду «для своих».

Ближайшая цель компании – выход на темпы строительства, предусматривающие введение в эксплуатацию 10,000 квадратных метров готового жилья на Бали в год.

Это сделает приобретение жилья на Бали ещё более доступным как для увеличивающегося год от года потока инвесторов, так и желающих сменить климат и улучшить качество жизни.

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31 мая 2024, 20:00
Егор Стынко, предприниматель, основатель SWOI Development Group
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