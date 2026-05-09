Почему один мужчина душит любовью, другой исчезает, а третий остается в памяти навсегда

Почему один мужчина душит любовью, другой исчезает, а третий остается в памяти навсегда
108
Денис Булидоров

Денис Булидоров

 Психолог, руководитель Института психологии и провокативной психотерапии.

Пьеро, Арлекин, Карабас и Буратино. Как женщины на самом деле проживают отношения с разными мужчинами.


Самое неприятное открытие после сорока вовсе не возраст, не спина и даже не то, что после шашлыков организм теперь пишет жалобу в прокуратуру почти быстрее бывшей за непрочитанное сообщение.

Самое неприятное открытие в другом.

Многие мужчины годами любят не женщину, а роль, в которой рядом с ней находятся. Один всё время спасает, другой страдает, третий старается быть идеальным, четвёртый бесконечно очаровывает всех вокруг. А потом однажды вдруг понимаешь, что половина отношений в твоей жизни строилась не из тебя настоящего, а из попытки кем-то казаться.

Причем самое смешное, что все эти роли уже давно были описаны в старой сказке про Буратино.

В детстве мы смотрели на кукол, песни и золотой ключик. А потом взрослеешь, проходишь через любовь, расставания, ревность, усталость, глупости, красивые ошибки и вдруг понимаешь: сказка вообще-то была не про детей.

Она была про нас.

И в разные периоды жизни я сам успел побывать почти всеми персонажами этой истории. Где-то недолго. Где-то непростительно долго. А где-то с таким количеством внутреннего драматизма, что сейчас хочется аккуратно обнять себя прошлого и сказать:

«Денис Александрович, спектакль был мощный. Но зритель уже устал».

Карабас Барабас

Мужчина, который слишком долго был сильным

Карабас в жизни редко выглядит как сказочный злодей.

Обычно это взрослый, собранный, уставший мужчина, у которого всё вроде бы нормально. Работа идет. Деньги есть. Вопросы решаются. Люди звонят. Все на него рассчитывают.

Он умеет договариваться, вытаскивать ситуации, держать лицо, держать удар и делать вид, будто совсем не устал от собственной жизни.

Раньше мне казалось, что такие мужчины холодные.

Потом я понял, что чаще они просто очень давно не отдыхали внутри себя.

Слишком долго жили в режиме:

«Соберись. Потерпи. Надо».

И в какой-то момент настолько привыкли быть функцией, что уже почти забыли, как быть живым человеком.

Я и сам знаю этот режим.

Когда работа становится прекрасным убежищем от собственной жизни. Ты всё время нужен, всё время занят, всё время при деле. Даже одиночество выглядит солидно, потому что у него плотный график.

А потом сидишь вечером рядом с красивой женщиной и понимаешь, что вы оба настолько устали, что разговаривать можете только про доставку еды, счета, ремонт и фильтр для воды.

И в этот момент становится тревожно.

Потому что внешне у тебя взрослая жизнь, а внутри ощущение, будто ты сам из неё куда-то исчез.

Мальвина рядом с таким мужчиной сначала чувствует надежность. Потом спокойствие. Потом начинает ловить себя на странной мысли, что ей хочется не только крепкого плеча, но и живого человека рядом.

Пьеро

Мужчина, который так красиво страдает, что иногда сам в себя влюбляется

Вот здесь у меня большой личный стаж.

Пьеро это мужчина, который чувствует много, а живет мало.

Он тонкий, внимательный, романтичный, уязвимый. Умеет смотреть на женщину так, будто она последняя хорошая новость в его жизни.

И женщинам это сначала очень нравится.

После привычного мужского: «Нормально всё» Пьеро кажется почти чудом.

Он замечает настроение, помнит случайные фразы, ловит интонации, пишет длинные сообщения ночью, потом удаляет их, снова пишет, перечитывает, правит, снова перечитывает, как будто редактирует собственную душевную катастрофу перед публикацией.

И ведь самое смешное, в этот момент ему кажется, что он глубоко любит.

Хотя иногда он просто очень талантливо страдает.

Когда-то я сам попадал в эту ловушку. Тебе кажется, что если ты умеешь чувствовать сильнее и глубже других, этого уже почти достаточно для любви.

А потом жизнь довольно грубо объясняет, что женщине рядом нужен не только человек, который понимает её душу. Иногда ей хочется видеть рядом мужчину, способного выдерживать обычную жизнь без внутреннего землетрясения каждые три дня.

Самая большая проблема Пьеро в том, что он часто любит не женщину. Он любит своё состояние рядом с этой любовью. И в какой-то момент Мальвина устает быть для него святыней.

Потому что жить всё-таки проще с человеком, который видит в тебе женщину, а не собственную последнюю надежду на спасение.

Артемон

Мужчина, который стал настолько правильным, что почти исчез

Вот кого мне по-настоящему жалко, так это Артемонов.

Потому что они правда стараются. Это мужчины, которые очень рано поняли простую вещь: любовь нужно заслужить. Надежностью. Спокойствием. Правильностью. Удобством.

Они работают, помогают, терпят, держатся, тащат на себе семью, решают бытовые вопросы, молча собирают шкафы, вовремя забирают детей и годами живут с ощущением: «Главное, чтобы всем было хорошо».

И в какой-то момент становятся настолько хорошими, что рядом с ними начинает заканчиваться воздух. Я много раз видел эту историю: сидит мужчина, реально хороший человек, и говорит: «Я же всё делал правильно».

И это обычно самое грустное место в разговоре. Потому что отношения иногда заканчиваются не от скандалов и предательств. Иногда они просто медленно засыпают внутри слишком правильной жизни.

Артемон заботливо спросит:

«Ты поела?»

Но разговор о том, счастлива ли женщина рядом с ним, вызывает у него почти физическую растерянность.

И вот однажды на горизонте появляется какой-нибудь живой придурок с гитарой, долгами и ощущением приключения вокруг, и Артемон искренне не понимает, как вообще можно было променять его надёжность на этот человеческий фейерверк с просроченными платежами.

Арлекин

Мужчина, которого сначала хотят все, а потом долго пытаются забыть

Арлекин это энергия.

С ним никогда не скучно.

Даже когда всё плохо, рядом с ним всё равно есть ощущение, что жизнь ещё происходит. Он шумный, живой, обаятельный, дерзкий. Из тех мужчин, рядом с которыми всё время кажется, будто вот-вот случится либо роман, либо драка, либо история, о которой потом лучше никому подробно не рассказывать.

Такие мужчины умеют нравиться почти автоматически.

Иногда им вообще ничего специально делать не нужно. Они просто входят в помещение, и у половины людей сразу поднимается настроение, а у второй половины резко портится.

Арлекин может исчезнуть на три дня, потом внезапно появиться ночью и сказать:
«Собирайся. Поехали».

И через двадцать минут женщина уже стоит перед зеркалом, хотя ещё утром клялась подруге, что с этим человеком у неё всё окончательно закончено.

Таких мужчин любят не только за них самих. Их любят за состояние рядом с ними.

Рядом с Арлекином женщина снова чувствует молодость, азарт, глупость, риск, смех и ощущение, что жизнь ещё может удивить.

Но у Арлекина есть своя беда: он великолепен там, где есть движение, флирт, напряжение, погоня, игра, впечатление. А вот там, где начинается настоящая близость, где уже нельзя спрятаться за харизмой и вечным драйвом, ему становится тревожно.

И вот однажды такой Арлекин возвращается домой после очередной шумной истории, садится ночью на кухне в полной тишине и вдруг понимает, что ему впервые за долгое время вообще не хочется никого впечатлять.

И вот это для него уже почти катастрофа.

Буратино

Мужчина, который не пытался казаться лучше, чем он есть

А вот Буратино мой любимый персонаж.

Потому что он живой. Не идеальный, не правильный, не великий гуру человеческих отношений. Живой человек.

Он ошибается, лезет куда не надо, получает по голове, снова куда-то несётся и при этом сохраняет редкое качество: интерес к жизни.

У него нет ощущения, будто он проходит собеседование на должность «идеального мужчины». И рядом с такими людьми почему-то легче дышать.

Буратино не делает женщину единственным смыслом своей жизни. Не потому что она ему безразлична. Просто у него сам мир слишком большой: люди, идеи, друзья, любопытство, движение, жизнь.

И вот здесь наконец появляется сама Мальвина.

Потому что Мальвина в этой истории вовсе не приз за правильное мужское поведение.

Она тоже человек со своими страхами, усталостью, нежностью, характером, желанием иногда быть сильной, иногда капризной, иногда смешной, а иногда просто молча полежать рядом и чтобы от неё хотя бы час ничего не хотели.

Карабасу она помогает чувствовать значимость.

Пьеро даёт возможность красиво страдать.

Артемону позволяет быть хорошим.

Арлекину дарит азарт и сопротивление.

А рядом с Буратино у неё появляется возможность просто быть живой женщиной рядом с живым мужчиной.

Наверное, поэтому такие люди и остаются в памяти сильнее всего. С ними бывает шумно, неровно, иногда смешно до стыда. Но рядом с ними есть главное ощущение: жизнь происходит сейчас, а не когда-нибудь потом.

И самое смешное, что к сорока годам мужчина редко становится кем-то одним.

Внутри всё равно остаются и Пьеро, и Артемон, и Арлекин, и Карабас.

Просто взросление начинается в тот момент, когда ты перестаёшь отдавать им всю сцену. И хотя бы иногда выходишь к женщине без роли: с живым лицом, со своим голосом, с пониманием, что любовь начинается не тогда, когда ты наконец сыграл идеального мужчину.

А когда у тебя хватило смелости быть настоящим.

9 мая 2026, 19:19
Фото: кадр из фильма "Буратино"
