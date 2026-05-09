Тайны ласточкиного гнезда: обязательно сделайте это 9 мая, чтобы удача навсегда поселилась в вашем доме

9 мая – день великой гордости и памяти, но и народная мудрость в эту дату хранит свои магические секреты: пока одни празднуют триумф, другие шепотом проводят обряды на Глафиру Горошницу, ведь именно сегодня можно заложить фундамент личного благополучия и достатка на годы вперед.

В народном календаре 9 мая чествуют святую Глафиру, которую в народе прозвали Горошницей. Это название говорит само за за себя: в этот день на Руси было принято массово высаживать горох. Но для наших предков это был не просто сельскохозяйственный процесс, а настоящий магический ритуал. Считалось, что горох, посаженный на Глафиру, будет обладать особой силой — он не только даст богатый урожай, но и "притянет" в дом деньги. Во время посадки следовало шепотом читать заговоры на прибыль, веря, что каждое зернышко — это будущая монета в семейном кошельке.

Тайны под запретом: почему нельзя сплетничать

Глафира Горошница — день кристальной честности и открытости. Существовал строгий запрет на любые секреты и сплетни. Считалось, что любая тайна, скрытая 9 мая, со временем превратится в тяжелый груз, который будет мешать вашему развитию. А те, кто сегодня злословит за чужой спиной, рискуют сами стать жертвой коварного обмана.

"На Глафиру язык не распускай, чтобы не потерять свой рай" — говаривали старики, призывая проводить день в мире и согласии.

Ласточка — хранительница домашнего очага

9 мая называли еще и днем ласточки. Эту птицу на Руси почитали как священную, считая ее вестницей добра и домашнего уюта. Существовала важная примета: если ласточка в этот день начала строить гнездо под крышей вашего дома или на балконе — это знак высшего покровительства. Разорять такие гнезда категорически запрещалось. Верили, что тот, кто обидит "божью птицу" 9 мая, обречет свою семью на семь лет нищеты и постоянных раздоров.

Что категорически нельзя делать 9 мая

  • Стричь волосы и ногти: это один из самых серьезных запретов. Верили, что в этот день жизненная сила человека сосредоточена в кончиках волос, и, состригая их, вы добровольно укорачиваете свой путь к успеху и здоровью.
  • Лениться: Глафира Горошница любит трудолюбивых. Тот, кто пролежит весь день на диване, рискует упустить судьбоносный шанс, который дается лишь раз в году.
  • Свататься и играть свадьбы: несмотря на весеннюю атмосферу, этот день считался не самым удачным для начала семейной жизни. Верили, что союз, заключенный на Глафиру, будет таким же "пустым", как гороховый стручок без зерен.

Приметы на погоду и будущее

  • Если утром на Глафиру выпал иней — ждите богатого урожая гречихи.
  • Сильная роса на траве обещала солнечное и жаркое лето без затяжных дождей.
  • Если птицы поют особенно громко и заливисто — удача уже на пороге вашего дома.

9 мая 2026, 05:53
