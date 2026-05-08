"С молодым блондином на кабриолете": 62-летняя Лолита Милявская бросила все и покинула Россию

Певица Лолита Милявская, чья энергия способна остановить на скаку табун лошадей, вновь заставила поклонников затаить дыхание, внезапно исчезнув из страны в компании статного красавца.



Эпатажная и неподражаемая Лолита в очередной раз доказала: она умеет уходить красиво. На майские праздники артистка решила сменить пыльную Москву на лазурное побережье и свежий морской ветер. 62-летняя звезда покинула Россию, оставив за спиной шумные мегаполисы и бесконечные съемки. В соцсетях тут же поползли слухи: неужели "женщина без комплексов" решилась на эмиграцию или нашла новую любовь?

Картинка и впрямь была кинематографичной: открытый кабриолет, солнце, бьющее в лобовое стекло, и Лолита, лихо управляющая мощным авто. Но главной интригой стал ее спутник — эффектный молодой блондин, который с нескрываемым обожанием смотрел на диву. Поклонники уже было приготовились поздравлять Лолиту с новым романом, но тайное быстро стало явным.

Кто этот таинственный блондин?

Спутником Лолиты оказался вовсе не новый кавалер, а давний и верный соратник — организатор ее концертов Олег Грановский. Милявская никогда не делала тайны из своей нежной дружбы с менеджером. Олег — не просто сотрудник, а практически член семьи. Он прошел с певицей огонь и воду, поддерживая ее в самые темные времена.

Однако главной целью поездки в Болгарию был вовсе не отдых на кабриолете. Сердце Лолиты всегда принадлежит ее единственной дочери Еве, которая уже несколько лет живет за границей. История рождения Евы в 1998 году до сих пор окутана флером светских тайн. Долгое время отцом девочки считали Александра Цекало, однако позже Лолита призналась: биологический отец — другой мужчина, имя которого она предпочитает не афишировать.

Ева — особенный ребенок. Диагноз "синдром Аспергера" (разновидность аутизма) заставил Лолиту превратиться в настоящую львицу, защищающую своего котенка. Долгое время Ева жила под крылом бабушки, но недавно решилась на смелый шаг — съехала и начала налаживать самостоятельный быт. Естественно, Лолита, несмотря на свой статус суперзвезды, остается в первую очередь матерью. Она не может долго находиться в разлуке с дочерью, постоянно навещая ее и проверяя, как справляется ее "маленькая взрослая".

Счастье в мелочах

К слову, Олег Грановский прекрасно ладит с Евой. Девушка просто обожает друга своей мамы, и в блогах менеджера часто можно увидеть трогательные снимки с наследницей Милявской. В этой теплой, почти семейной компании Лолита чувствует себя по-настоящему живой и защищенной.

Удастся ли Лолите напитаться силами у моря перед новым гастрольным рывком? Зная ее темперамент — несомненно. Пока же звезда наслаждается скоростью, общением с близкими и болгарским солнцем, напоминая всем нам: жизнь прекрасна в любом возрасте.