Разрушает мозг: всего одна ночь без сна запускает процессы как при Альцгеймере

Здоровый сон – это не роскошь, а единственный способ сохранить разум ясным до глубокой старости.

Ночная депривация — это не просто усталость и темные круги под глазами, это настоящий террор для нервной системы. Как сообщает издание RidLife, ученые выявили пугающие изменения в человеческом мозге, которые возникают всего после одной бессонной ночи. Исследователи из Университета Ибадана в Нигерии проанализировали гигантский массив данных за последние 25 лет и пришли к шокирующему выводу: дефицит сна буквально убивает интеллект.

Специалисты обнаружили, что даже короткий период бодрствования в "неурочное" время провоцирует воспаление, повреждающее память, и способствует накоплению опасных токсинов. В голове образуется меньше новых клеток, а связи между старыми стремительно ослабевают. Этот процесс пугающе похож на дегенеративные изменения при болезни Альцгеймера, которая обычно считается уделом глубоких стариков. Но, как выяснилось, мы сами подталкиваем себя к деменции, отказываясь от подушки.

Для взрослых от 18 до 64 лет жизненно необходимо спать от семи до девяти часов в сутки. Попытки "перетерпеть" и провести ночь за работой или развлечениями — это удар под дых собственному гиппокампу. Исследование показало, что после бессонной ночи человеку в разы сложнее усваивать новую информацию, он становится эмоционально нестабильным и теряет способность принимать взвешенные решения. Мозг просто перестает очищаться от "вредных отходов", превращаясь в свалку токсичных белков.

Помните: ваша подушка — это лучшее лекарство от старения мозга. Не пренебрегайте этим правом на отдых, иначе цена одной "продуктивной" ночи может оказаться слишком высокой.

7 мая 2026, 14:25
Фото сгенерировано нейросетью
RidLife✓ Надежный источник

