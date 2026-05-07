Свекольный коктейль против рака: врач-онколог раскрыла всю правду о чудо-соках и "красной диете"

Мария Голубкина рассказала правду об отце Тесты Волочкова намерена бороться за свои деньги Игры Сонник

Топ новостей недели

Срочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие ракСрочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие рак Жить долго уже не получится: доктор Мясников предрек человечеству мучительный финалЖить долго уже не получится: доктор Мясников предрек человечеству мучительный финал "Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях"Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях Принципы в сторону: раскрыта сумма, за которую Галкин* согласился шутить исключительно на русскомПринципы в сторону: раскрыта сумма, за которую Галкин* согласился шутить исключительно на русском

Лента новостей

Четверг 7 мая

19:06Свекольный коктейль против рака: врач-онколог раскрыла всю правду о чудо-соках и "красной диете" 17:13Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за провокационных фото Орбакайте в латексе 16:11Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников 14:25Разрушает мозг: всего одна ночь без сна запускает процессы как при Альцгеймере 12:36Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч 11:01Собянин сообщил об уже 17-м сбитом БПЛА, летевшем к столице 10:40"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон 09:28"Меня ломали физически": вскрылись жуткие подробности жизни в рехабе семьи Стаса Пьехи 01:43Проклятие майской хандры: как 7 мая спастись от нищеты и вернуть бодрость 18:1344 и 60: ученые назвали два возраста, когда организм внезапно начинает стремительно рассыпаться 16:19Молодая жена Петросяна устроила публичную порку "неотесанной" соседке в театре 14:18Ждала ребенка 10 лет: ставшей мамой Корнелии Манго пришлось бросить дочь ради "лучшей роли" 12:46Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения 12:43Собянин: 360 зданий поликлиник реконструировали и построили по новому стандарту 12:40Всего 5 секунд: революционное открытие медиков позволит забыть о смертельных ранах 10:2861% пациентов пьют это зря: Мясников нанес сокрушительный удар по самой популярной схеме лечения в мире 09:29Успенская публично унизила Чеботину и получила хлесткий удар в ответ 00:33Эликсир вечной молодости: что нужно сделать 6 мая, чтобы обрести красоту и здоровье 18:04"Желаю гореть в аду!": ошалевшая от ярости блогерша прокляла умирающую Лерчек 17:25Подмосковье оснастит 24 реабилитационных центра почти 300 единицами оборудования 16:38Тарзан публично ублажил Королеву после позорных измен 14:15Жестокая реальность без фильтров: случайные прохожие слили в Сеть пугающий снимок Аллы Пугачевой 12:03Нагревается в два раза быстрее: ученые шокированы аномалией в Европе 10:21Топ-3: тысячи россиян выбрали лучший робот-пылесос для идеальной чистоты 09:28"Глаз мог разорваться": трагедия в семье Анфисы Чеховой омрачила радость от тайной свадьбы 00:10Луковое золото: простой обряд 5 мая, который заставит деньги течь к вам рекой 16:12"Какая мне теперь уже разница": Мария Голубкина призналась, чья она дочь на самом деле 14:04Камни в почках и задержка развития: доктор Мясников назвал "полезные" продукты, которые медленно убивают организм 12:18Любовь как в кино: четыре знака зодиака, которых в мае ждет судьбоносный роман 11:44Собянин сообщил о третьем БПЛА, сбитом на подлете к Москве 10:38"Мне не хватает": Волочкова после тяжелой операции пошла на крайние меры ради денег 09:22Пугачева сорвалась и публично призналась в тоске по мужчине, который навсегда остался в России 07:44120 секунд: назван секретный способ мгновенно провалиться в глубокий сон 00:30Удар по черной магии: что нужно сделать 4 мая, чтобы изгнать из жизни всех врагов 19:15Раскрыт японский метод "очищения", который поставил на ноги миллионы 15:01Жизнь больше не будет прежней: три знака зодиака, которых в мае ждет внезапный и триумфальный взлет 11:25Прощай, голод: 10 секретных продуктов, которые заставляют жир таять без мучений 06:26Опасно для жизни: почему 3 мая категорически запрещено есть этот продукт 19:11Битва за наследство: как не остаться у разбитого корыта и засудить жадных родственников 16:04За шаг до разрыва: как перестать воевать с собственным ребенком и не потерять его навсегда 12:48Челюсть дьявола: почему на самом деле мы скрипим зубами – очень опасный симптом 07:22Магия нового платья: почему 2 мая нужно срочно обновить гардероб, чтобы привлечь удачу 18:44Тело помнит каждое "потом": как привычка откладывать дела на завтра убивает вашу спину 15:47Цифровое бессмертие поневоле: почему нейросети никогда не забудут ваши грязные секреты 12:17Техника дыхания 4-7-8 от слез и стресса: советы психолога как быстро успокоиться 09:14Первомайский драйв или пустой кошелек: как выжить на майских праздниках и не сойти с ума от цен 00:20Секрет Кузьмы: что нужно спрятать в грядках 1 мая, чтобы разбогатеть до осени 15:55Срочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие рак 15:08"Докажешь, что ты мужчина!": Омаров публично пристыдил сбежавшего мужа Бородиной 13:44Деньги из ниоткуда: четыре знака зодиака, на которые в мае обрушится золотой ливень
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Свекольный коктейль против рака: врач-онколог раскрыла всю правду о чудо-соках и "красной диете"

Свекольный коктейль против рака: врач-онколог раскрыла всю правду о чудо-соках и "красной диете"
212

Эксперт решил раз и навсегда расставить точки над "i", объяснив, где заканчивается реальная медицина и начинается опасное заблуждение.

Онкологические заболевания всегда окутаны плотной пеленой домыслов, которые возникают из-за отчаяния пациентов и жажды найти "волшебную таблетку", способную излечить болезнь без болезненных процедур. Одним из самых популярных заблуждений в интернете является вера в то, что постоянное употребление свекольного и морковного соков может полностью побороть рак. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе решила развеять эту вредную иллюзию и честно рассказать, для чего на самом деле нужны овощные коктейли в протоколах лечения.

"Красная диета" — это не лечение, а поддержка

Важно сразу уяснить: натуральные соки — это не панацея и не основное средство против раковых клеток. Однако они являются обязательной рекомендацией для тех, кто проходит через жернова химиотерапии. Доктор Пурцхванидзе приводит простую схему "целебного" коктейля: наполните одну треть стакана соком свеклы, вторую треть — морковным соком, а оставшийся объем долейте обычной водой. Этот напиток — лишь один из пунктов так называемой "красной диеты".

В эту диету включены продукты, содержащие интенсивные натуральные природные красители: свекла, морковь, томаты, гранаты, красная рыба, а также яркие ягоды и фрукты. Но зачем онкологам нужна такая "красочность" в рационе пациента? Все дело в катастрофическом влиянии химиотерапии на кроветворную систему.

Удар по костному мозгу: как выжить при терапии

Во время агрессивного лечения убиваются не только раковые клетки, но и молодые клетки самого организма, отвечающие за обновление крови. Эритроциты, которые зарождаются в костном мозге, гибнут под воздействием препаратов. Кроме того, терапия оказывает мощный "удар" по селезенке, а выпадение волос — это прямое следствие воздействия лекарств на волосяные луковицы. У пациентов стремительно развивается анемия, так как молодые кровяные клетки просто не успевают созревать.

Именно в этот критический момент специализированная диета становится вопросом выживания. Помимо медикаментозных препаратов, стимулирующих выработку эритроцитов, онкологи назначают овощные соки как вспомогательный ресурс. Это помогает организму удерживать показатели крови на том уровне, который позволяет продолжать лечение без критических пауз. То есть, морковь и свекла не лечат рак, они помогают вам дожить до выздоровления, поддерживая функционирование жизненно важных систем.

Ловушка лени: БАДы против реальной еды

Доктор Пурцхванидзе с сожалением отмечает, что современный человек стал пугающе ленив в вопросах питания. Как говорил Гиппократ: "Пусть еда будет вашим лекарством". Сейчас же люди предпочитают горстями глотать сомнительные БАДы из аптеки, полностью игнорируя то, что лежит у них в холодильнике. Между тем, даже такой сложный элемент, как витамин D, при правильном подходе можно получить из продуктов питания, а не из капсул.

Важно понимать: рак — это системный враг, требующий комплексного медицинского подхода. Лучевая и химиотерапия, хирургическое вмешательство — вот фундамент борьбы. "Красная диета" — это лишь надстройка, позволяющая дому не рухнуть во время ремонтных работ. И, конечно, не стоит забывать о колоссальной силе положительного настроя пациента. Психологический фон — это тот самый катализатор, который помогает организму быстрее откликаться на назначенное лечение и достигать хорошего результата.

Помните, что самолечение соками при онкологии может стоить вам бесценного времени. Если вы столкнулись с диагнозом, доверяйте профессионалам, а "красную диету" используйте как верную помощницу, а не как альтернативу современным методам борьбы с болезнью. Будьте бдительны и берегите себя.

Шоу-бизнес в Telegram

7 мая 2026, 19:06
Фото сгенерировано нейросетью
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Срочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие рак

Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за провокационных фото Орбакайте в латексе

Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за провокационных фото Орбакайте в латексе
Разлетевшиеся по Сети кадры Кристины Орбакайте в облегающем костюме заставили Аллу Пугачеву публично нарушить молчание и высказать все, что она думает о дерзком преображении дочери. Семейные узы звездного клана Пугачевой крепче любых границ и расстояний.

Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников

Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников
Для мошенников не существует авторитетов. Только общественность перестала обсуждать громкую историю с квартирой Ларисы Долиной, как список жертв аферистов пополнился новым громким именем.

Разрушает мозг: всего одна ночь без сна запускает процессы как при Альцгеймере

Разрушает мозг: всего одна ночь без сна запускает процессы как при Альцгеймере
Здоровый сон – это не роскошь, а единственный способ сохранить разум ясным до глубокой старости. Ночная депривация — это не просто усталость и темные круги под глазами, это настоящий террор для нервной системы.

Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч

Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч
Пока миллионы фанатов ждали от главной завидной невесты страны заветного сообщения о помолвке, Ольга Бузова взяла инициативу в свои руки. Ольга Бузова, чей график расписан на месяцы вперед, оказалась заложницей обстоятельств в аэропорту Стамбула.

"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон

"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон
Звездный тандем, который еще недавно казался нерушимым оплотом женской дружбы, окончательно пошел ко дну, оставив за собой лишь шлейф горьких откровений и разбитых надежд. Главная блондинка отечественного ТВ Лера Кудрявцева, чьи появления на музыкальных подмостках всегда сопровождались шквалом аплодисментов, нанесла сокрушительный удар по мечтам своих фанатов.

Выбор читателей

06/05Срд61% пациентов пьют это зря: Мясников нанес сокрушительный удар по самой популярной схеме лечения в мире 07/05ЧтвБузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч 06/05СрдУспенская публично унизила Чеботину и получила хлесткий удар в ответ 06/05СрдЭликсир вечной молодости: что нужно сделать 6 мая, чтобы обрести красоту и здоровье 06/05СрдМолодая жена Петросяна устроила публичную порку "неотесанной" соседке в театре 06/05Срд44 и 60: ученые назвали два возраста, когда организм внезапно начинает стремительно рассыпаться