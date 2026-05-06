61% пациентов пьют это зря: Мясников нанес сокрушительный удар по самой популярной схеме лечения в мире

Известный теледоктор Александр Мясников разоблачил глобальный медицинский заговор и объяснил, почему популярные таблетки чаще калечат, чем лечат.

Популярный теледоктор Александр Мясников в своем чате в мессенджере "Макс" поднял тему, которая касается миллионов россиян — субклинический гипотиреоз. Это состояние, когда щитовидная железа формально работает нормально, но регуляторный гормон ТТГ (тиреотропин) начинает расти, стараясь "подстегнуть" орган. В такой ситуации врачи, особенно на Западе, не глядя назначают гормональный препарат. В итоге это средство входит в тройку самых продаваемых лекарств в США и Европе. Но Мясников предупреждает: большинство из этих людей пьют гормоны абсолютно зря.

Сенсационные цифры: щитовидка лечит себя сама

Главный парадокс, на который указывает доктор, заключается в статистике: 61% пациентов с субклиническим гипотиреозом со временем возвращаются в норму без всякого вмешательства. Организм сам восстанавливает баланс, но фармгиганты и осторожные врачи предпочитают сажать людей на таблетки. Мясников подчеркивает: "Повышенный ТТГ сам по себе не означает, что человека обязательно надо лечить".

Бесконтрольное назначение гормонов — это не просто лишние траты. Это риск ятрогенного тиреотоксикоза, когда избыток гормонов начинает буквально разрушать тело. Лишние таблетки ведут к аритмии, потере костной массы (остеопорозу) и даже когнитивным нарушениям. Получается, что в попытке подправить анализы, человек рискует получить сердечный приступ или перелом шейки бедра.

Ловушка лабораторий: "выше нормы" не значит "болен"

Мясников объясняет, что ТТГ — крайне капризный показатель. Его уровень зависит от возраста, веса, сопутствующих болезней и даже времени сдачи анализа. Главная проблема в том, что референсный диапазон лаборатории — это просто статистика, а не сигнал к немедленному лечению.

Если ваш ТТГ находится в районе 7 мМЕ/л, это повод для наблюдения, а не для аптеки. Большинство современных руководств рекомендуют обсуждать терапию только тогда, когда уровень ТТГ переваливает за 10. А у пожилых людей планка может быть еще выше — до 20 мМЕ/л. Для стариков избыточное лечение гормонами в разы опаснее, чем их умеренный дефицит.

Исключение из правил: когда тянуть нельзя

Однако есть ситуация, в которой Мясников призывает к максимальной осторожности. Это планирование и ранние сроки беременности. Даже незначительный сбой в работе щитовидки может быть критичен для развития плода и успешного вынашивания. В этом случае врачи действуют на опережение.

Во всех остальных ситуациях доктор советует не спешить садиться на "пожизненный" прием гормонов. Если доза небольшая, а ТТГ не зашкаливает выше 10, имеет смысл обсудить с врачом отмену препарата и дать организму шанс справиться самостоятельно. Помните: лечить нужно человека и его самочувствие, а не цифры на бланке анализов.

6 мая 2026, 10:28
Александр Мясников. Фото: "Смотрим" / кадр из программы "Доктор Мясников"
"Макс"/ Чат Доктор Мясников✓ Надежный источник

