Ждала ребенка 10 лет: ставшей мамой Корнелии Манго пришлось бросить дочь ради "лучшей роли"

Харизматичная "львица" Корнелия Манго появилась в образе, который заставил зрителей забыть о добрых сказках и поверить в истинное коварство.



Столичный "Москвариум" официально открыл летний сезон грандиозной премьерой мюзикла на воде "Русалочка. Любовь двух миров". Современная интерпретация шедевра Андерсена от режиссера Василия Козаря уже претендует на звание главного хита года. Действие шоу разворачивается не только на воде, но и в воздухе, а главными звездами, наряду с актерами, стали морские гиганты. Однако все внимание публики в этот вечер было приковано к морской колдунье Спрутелле, роль которой исполнила легендарная выпускница "Фабрики звезд" Корнелия Манго, сообщает Клео.ру.

Для Корнелии, которая в 2024 году впервые познала радость материнства, эта роль стала настоящим вызовом и подарком судьбы. Манго даже пришлось бросить маленькую дочь Вивьен в этот вечер ради, по ее собственному признанию, "лучшей роли за все 20 лет". Пока мама покоряла водную стихию, малышка мирно спала дома, ведь график прогулок и сна в этой семье соблюдается неукоснительно.

"Я тоже хотела быть русалочкой... Но я черная и большая, поэтому Русалочки из меня не получилось", — со смехом призналась артистка.

Впрочем, образ злодейки Спрутеллы оказался ей куда ближе по темпераменту. Манго признается, что настолько вжилась в роль "дьяволицы", что даже дома порой не может выйти из образа: "Африканские корни, друзья, они так и прут из меня. Я экспрессивная яркая львица!"

Работа в "Москвариуме" подарила певице уникальный опыт общения с животными. Корнелия не скрывает восторга от своих новых коллег: дельфинов, морских львов и касаток.

"Особенно морской котик Клякса — так хотелось его чмокнуть в ротик! Такой просто милаха!" — делится эмоциями звезда.

Однако за внешней легкостью скрывался титанический труд: перемещение между подвесными платформами в "сложносочиненном" костюме требовало от артистки недюжинной выносливости.

Поддержать Корнелию на премьере пришел ее супруг Богдан Дюрдь, а вот маленькая Вивьен осталась дома под присмотром — режим превыше всего. Манго признается, что рождение дочери полностью перевернуло ее мир, ведь ребенка она ждала долгих десять лет.

"Находиться рядом с ней — большая радость. Это целая вселенная!" — говорит певица.

К счастью, паре удалось выработать жесткий график, что позволяет Корнелии блистать на сцене, исполняя вживую как мировые хиты, так и авторскую музыку, становясь, по ее собственным словам, "на голову выше" как музыкант.

