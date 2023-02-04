Последняя улыбка: фото Анастасии Заворотнюк ранят до слез

Жизнь Анастасии Заворотнюк изменилась в одночасье.

Летом 2019 года россияне узнали об онкологии Анастасии Заворотнюк. С того момента актриса пропала с радаров и перестала выходить на связь. Парадоксально, но в Сети за последние почти четыре года не появилось ни одной свежей фотографии артистки, сражающейся с глиобластомой. Остается лишь смотреть на старые снимки и воспоминать, какой была звезда сериала "Моя прекрасная няня" в последние месяцы перед исчезновением.

Рассматривая кадры еще здоровой Анастасии Заворотнюк, невольно роняешь слезу, ведь в то время она безусловно представляла свои следующие годы жизни другими. Строила планы, пыталась достичь поставленных целей.

Петру Чернышеву и другим родственникам Анастасии наверняка нелегко держать в тайне все, что происходит с ней в последние годы, скрывать больную знаменитую актрису от папарацци. Оно, наверное, и правильно. На фото Заворотнюк, имеющихся в Сети, мы видим, как застыла последняя перед трагедией улыбка.

На связь с поклонниками Анастасии Заворотнюк выходит ее дочь Анна, которая активно ведет блог в популярной соцсети. Иногда девушка намекает на состояние тяжелобольной матери, но никаких подробностей о ее здоровье не раскрывает. Впрочем, в последнее время народ, кажется, перестал мучить наследницу актрисы вопросами о раке.

Россиянам остается лишь молиться за Анастасию Заворотнюк и надеяться на то, что когда-нибудь артистка сама выйдет из тени и поведает свою историю.